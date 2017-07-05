Siyonistler, müfredat işgaline hazırlanıyor!

İsrail’in müfredat baskısı ve maddi imkânsızlıklara sadece 10 okul boyun eğerken, bu rakam Kudüslü 110 bin öğrencinin sadece 5 binine tekabül ediyor. Dünya Müslümanlarının yaşananlara karşı tepkisiz tavrından cesaret alan İsrail, Filistin’i gençlerden başlayarak Yahudileştirmek için her fırsatı değerlendiriyor.



İSRAİL FIRSAT KOLLUYOR

Kudüs yarım asırdır İsrail işgali altında. Kudüs’ün batısında Yahudi okulları, doğusunda ise Müslüman okulları mevcut… Yıllardır Filistin’in tüm kaynaklarını kurutan, işgal ve katliamlarla Müslümanlara nefes aldırmayan İsrail, eğitimde maddi imkânlara sahip durumda. İsrail okullarının aksine Doğu Kudüs’teki Filistin okulları ise maddi imkânsızlıklarla boğuşuyor. Bunu fırsat bilen İsrail Eğitim Bakanlığı, Filistin okullarının İsrail müfredatını kabul etmesi şartı ile Doğu Kudüs liselerine maddi yardım vaadinde bulunuyor.



125 MİLYON DOLARLIK VAAT

Kudüs Belediye Bakanı Nir Barkat, İsrail müfredatının kabul edilmesi durumunda her Filistinli öğrenci başına ayrılan fonun üç misline çıkacağını, Doğu Kudüs’e yaklaşık 125 milyon dolarlık bir yatırım yapılarak ek 500 derslik daha inşa edileceğini belirtiyor.

OKULLAR DİRENİYOR

Filistin okullarından bazıları, İsrail baskılarına daha fazla dayanamayarak İsrail müfredatını kabul etmek zorunda kaldı. Şimdiye kadar İsrail müfredatına geçmeyi sadece 10 okul kabul etti. Bu da yaklaşık 110 bin Filistinli öğrencinin sadece 5 bininin İsrail okul sisteminde okuduğu manasına geliyor. Bazı Filistin okulları maddi şartların düzeleceği şartına rağmen Müslüman çocuklarına Müslümanca eğitim verme kaygısıyla müfredat değişikliğine gitmiyor.



ZİHİNLER İŞGAL EDİLİYOR

İsrail ve Filistin okullarındaki müfredatlar, bir çok konuda farklılıklar arz ediyor. Yahudiler kendi müfredatlarında Yahudi propagandası yaparken, Filistin müfredatında gençlere tarih bilinci aşılanıyor. Örneğin Filistin müfredatı 1948’de İsrail’in kuruluşunu Nakba; Felaket Günü olarak anlatırken, İsrail tarih kitapları kuruluşu, 2000 yıllık gurbetten sonra Yahudi ulusunun ana vatanına dönüşü olarak açıklıyor. İsrail’in müfredat değişikliği istemesinin en büyük sebebi ise, Filistin okullarında Siyonizm düşmanı nesillerin yetiştiriliyor olması. Müfredatı ele geçirerek zihinleri de işgal etmek isteyen İsrail, Filistin okullarına baskıyı arttırarak devam ettiriyor.