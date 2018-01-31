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Siyonistler kan dökmeye başladı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da çıkan olaylara gerçek mermiyle müdahalesinde 16 yaşındaki Filistinli bir çocuğu şehit ettiği bildirildi.

31 Ocak 2018 Çarşamba 18:11
Siyonistler kan dökmeye başladı

Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Muğir beldesinde yaşanan olaylarda gerçek mermi kullanan İsrail askerlerinin, 16 yaşındaki Filistinli bir çocuğu şehit etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeydoğusundaki Muğir beldesinde İsrail askerleriyle Filistinliler arasında yaşanan olaylarda, gerçek mermi isabet eden Filistinli bir çocuk şehit oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki Filistinli Leys Heysem Ebu Naim'in, kaldırıldığı Ramallah kentindeki Filistin Tıp Merkezi'nde hayatını kaybettiği kaydedildi.

Görgü şahitleri, Muğir beldesinde çıkan olaylarda İsrail askerlerinin gerçek mermi ve göz yaşartıcı bomba kullandığını, Filistinli onlarca gencin de taşlarla karşılık verdiğini ifade etti.

İsrail güçlerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak kabul ettiğini duyurduğu 6 Aralık 2017'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze sınırında düzenlenen gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 17 Filistinli şehit olurken, yüzlercesi de yaralandı.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 18:11
  1. Ramallah
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