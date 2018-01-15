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Siyonistler gözaltına almıştı, Türkiye'ye geliyor

Filistin direnişinin sembol ismi Fevzi el-Cuneydi yarın İstanbul'a geliyor.

15 Ocak 2018 Pazartesi 15:18
Siyonistler gözaltına almıştı, Türkiye'ye geliyor

Filistin'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının ardından çıkan olaylarda direnişin sembolü olan Fevzi el-Cuneydi, Türkiye'ye geliyor.

Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Cuneydi, Esenler Belediyesi'nin düzenlediği 3 günlük etkinlik kapsamında, yarın İstanbul'a gelecek.

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın kabir ziyaretiyle başlayacak etkinlik, akşam düzenlenecek "Kudüs Gecesi" programıyla devam edecek. Cuneydi, İstanbul'da bulunduğu süre içinde lise öğrencilerine yaşadığı süreci anlatacak ayrıca, TRT 1'de yayınlanan "Payitaht: Abdülhamid" dizisinin setini ziyaret edecek.

Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Filistinli 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi, 7 Aralık 2017'de işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El Halil şehrinde "gözleri bağlanarak" çok sayıda İsrail askeri tarafından gözaltına alınmış, bu görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. 21 gün tutuklu kaldıktan sonra 28 Aralık 2017'de kefaletle serbest bırakılan Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi'nin İsrail askerleri tarafından dövülmesi sonucunda sağ omzunda kırık oluşmuştu.

Öte yandan Ofer Askeri Mahkemesi Cuneydi'nin dünkü duruşmasını, 19 Şubat'a ertelemişti.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 15:18
  1. İsrail
  2. Kudüs
  3. Donald Trump
  4. ABD
  5. Filistin
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