Siyonistler Gazze'de saldırdı: 1 şehit

İsrail askerleri, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye'de Filistinlilere saldırdı, 1 genç şehit oldu.

El-Cezire'de yer alan habere göre, Batı Şeria'da İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede çıktı. Yer yer Filistinli gençler ve askerler arasında çatışmalar yaşandığı belirtiliyor.

Filistin, Batı Şeria'da Beytüllahim yakınlarında cuma namazı çıkışı işgalci İsrail güçleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı. Yer yer Filistinli gençler ve işgal güçleri arasında çatışma yaşandığı belirtiliyor. İsrail askerlerinin attığı gazdan etkilenen bazı Filistinlilerin baygınlık geçirdiği ifade ediliyor.