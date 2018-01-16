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Siyonistler Filistinlilere saldırdı! Yaralılar var

İşgalci İsrail askerlerinin Batı Şeria'da ABD'nin Kudüs kararını protesto eden Filistinlilere sert müdahalesinde 6 kişi yaralandı.

16 Ocak 2018 Salı 14:08
Siyonistler Filistinlilere saldırdı! Yaralılar var

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının ardından Batı Şeria'da çıkan gerginlik devam ediyor. Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentindeki Burqin kasabasında İsrail askerleri, bir çok eve baskın düzenledi.

Aynı bölgede İsrail güçleri ile Filistinli göstericiler arasında çıkan çatışmada 5 Filistinli yaralandı. İsrail askerleri, zırhlı araçlara taş fırlatan Filistinlilere gaz bombası, gerçek ve plastik mermiler ile müdahale etti. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, 4 Filistinli gencin plastik mermi ile bir gencin ise gerçek mermi ile yaralandığı belirtildi.

Batı Şeria'da bulunan Hz. Yusuf Türbesi yakınlarında Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çıkan çatışmada ise 20 yaşındaki bir Filistinli plastik mermi ile yalandı.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 14:08
  1. Batı Şeria
  2. İsrail
  3. Kudüs
  4. ABD
  5. Donald Trump
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