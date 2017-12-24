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Siyonistler, Filistinli çocuğu şehit etti

İsrail askerlerinin, Gazze sınırındaki protesto gösterilerine müdahalesinde yaralanan 14 yaşındaki Filistinli hayatını kaybetti.

24 Aralık 2017 Pazar 14:01
Siyonistler, Filistinli çocuğu şehit etti

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD’nin Kudüs’ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıma kararına tepki için düzenlenen gösterilere müdahalesinde yaralanan Filistinli Muhammed Sami Dehduh bugün yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail askerlerinin saldırısında ağır yaralanan 14 yaşındaki Dehduh'un vefat ettiğini belirtti.

Dehduh, geçen cuma günü Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin kullandığı merminin göğüs kısmına isabet etmesi sonucu ağır yaralanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs'ü "İsrail’in başkenti" olarak tanımasından bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere İsrail güvenlik güçlerinin müdahalelerinde 15 Filistinli öldürüldü, yüzlerce Filistinli yaralandı.

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 14:01
  1. İsrail
  2. Filistinli Muhammed Sami Dehduh
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