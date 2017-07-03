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Siyonistler cenaze'de Müslümanlara saldırdı...

Kudüs'te bir Filistinlinin cenaze töreni sırasında, İsrail askerlerinin Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bomba ile saldırması sonucu 35 kişi yaralandı.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 18:11
Siyonistler cenaze'de Müslümanlara saldırdı...

İşgal altındaki Kudüs'te bir Filistinlinin cenaze töreni sırasında,  İsrail askerlerinin Filistin bayrağı taşıdıkları ve slogan attıkları gerekçesiyle Filistinlilere saldırması nedeniyle 35 kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, birkaç gün önce boğularak ölen bir Filistinlinin cenaze töreni sırasında Mescid-i Aksa yakınlarındaki Babu'l Esbat bölgesinde İsrail askeriyle Filistinliler arasında çatışma çıktığı, askerlerin plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullanması sonucu 35 kişinin yaralandığı ve atılan gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Yaralananlardan birinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise İsrail askerlerinin, Es-Savane Mahallesi'nden Babu'l Esbat bölgesine doğru giden cenaze alayına, Filistin bayrağı taşıdıkları ve slogan attıkları gerekçesiyle müdahale edildiği kaydedildi.

 

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 18:11
  1. İSRAİL
  2. FİLİSTİN
  3. Babu'l Esbat
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