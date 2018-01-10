Siyonistler buldozerlerle saldırıyor

Yahudi işgalciler, Filistinlilere ait tarım arazilerine zarar verirken İsrail askerleri de duruma tepki gösteren belde sakinlerine müdahale etti. Bu sırada, olayları görüntülemeye çalışan Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirinin de aralarında olduğu 5 Filistinli gazeteci de İsrail askerleri tarafından bir süre alıkonuldu.

AA foto muhabiri Nidal İştiyye, askerlerin basın kimliklerine el koyduğunu ve beldede yaşanan olayları görüntülemelerini engellediğini belirtti.

Öte yandan Yitzhar Yahudi işgal birimi yakınlarındaki Madama Beldesi Belediye Başkanı İhab el-Kat, yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin belde sakinlerine plastik mermi ve göz yaşartıcı bombalarla saldırdığını söyledi.

Yahudi işgalcilerin, beldedeki ailelere ait arazilere el koymaya çalıştığını vurgulayan Kat, "Bu buldozerlerle tahrip edilen topraklara Yahudi işgalciler el koymaya çalışıyor. Hukuk kuruluşları, basın mensupları ve yetkilileri buraya gelerek Yahudi işgalcilerce arazileri tahrip edilen Filistinlilerin yanında durmaya çağırıyoruz." dedi.

İsrail askerleri ve Yahudi işgalciler, dün akşam aynı bölgedeki Havat Gilad Yahudi işgal birimi yakınlarında, yoldan geçen araçtan açılan ateş sonucu bir Yahudi işgalcinin öldürülmesi üzerine Nablus kentinin çeşitli beldelerine baskın düzenliyor.