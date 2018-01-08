Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Siyonistler 16 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail işgal güçleri Pazartesi sabaha karşı Kudüs'te ve Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 14:20
Siyonistler 16 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail işgal güçleri Pazartesi sabaha karşı Kudüs'te ve Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında çocukların da bulunduğu kaydedildi.

İsrail askerleri zırhlı araçlarla girdiği Filistinlilerin mahallelerinde göz yaşartıcı ve ses bombaları kullandı. İsrail askerleri 16 Filistinliyi tutuklamadan önce on kadar eve saldırı düzenledi, yollara barikatlar kurarak Filistinlileri sorguladı, kimlik kontrolleri yaptı, evlerde ve arabalarda arama yaptı.

İŞGALCİ İSRAİL'DEN DERNEKLERE YASAK

İtalya, Fransa ve Güney Afrika'da İsrail'in Filistinlilere uyguladığı baskıyı sona erdirmek ve İsrail'i BM kararlarına uymaya zorlayan dernek olarak bilinen, (İsrail'i) boykot, tecrit etme, yaptırım hareketi anlamına gelen (BDS) dernek üyelerinin İsrail'e girişi yasaklandı.

İsrail'e girmesi yasaklanan dernekler arasında Filistinle dayanışma içinde bulunan İskandinav ülkeleri, "Barış için Yahudi Sesi" ismindeki Amerikan Yahudi Dernekleri de listede yer aldı. Bu kişilerin İsrail'e girmeleri durumunda gözaltına alınacakları kaydedildi.

İsrail Parlamentosu, geçen Mart ayında İsrail'i boykot eden ülkelerin vatandaşlarına vize verilmemesini öngören bir kanun çıkarmıştı.

İsrail Stratejik İlişkiler Bakanlığının İsrail'e girişini yasakladığı derneklerin isimleri: AFPS (Fransa Filistinle Dayanışma Derneği) Fransa ve İtalya BDS dernekleri. ECCP (Koordinasyon Komitesi ve Filistin Dernerkleri), FOA (El-Aksa'nın dostları), IPSC ( (İrlanda Filistin Dayanış Kampanyası) Norge (Norveç Filistin Komitesi) PGS- (İsveç Filistinle Dayanışma Derneği-Palestinagrupperna i Sverige), PSC (Flistinle Dayanışma Kampanyası) War on Want (Savaş ve İste) BDS Kampanyası, USA-AFSC (Amerikan Dostları Hizmet Komitesi), AMP (Filistin için Amerikan Müslümanları) JVP (Barış için Yahudi Sesi) NSJP (Filistin davası için Milli Öğrenciler) USCPR (ABD, Filistin Hakları Kampanyası)

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 14:20
  1. Filistin
  2. Batı Şeria
  3. Kudüs
  4. İsrail
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'nin en uzun cam terası için imzalar atıldı
    1. Türkiye'nin en uzun cam terası için..
    2. 28 Şubat davasında karar bekleniyor
    3. Durica coştu! "Burak yoksa ben varım"
    4. O ülke açıkladı: Türkiye ile yapılan..
    5. Karayolu taşımacılığında yeni dönem..
    6. 'Kudüs' kararını fırsat bildi,..
    7. Fitch'ten küresel görünüm..
    8. Bakan Elvan, sanayi üretimi verilerini..
    9. Polisten inanılmaz yöntem! Katil böyle..
    10. Rusya, Türkiye'nin dediğine geldi!
    11. Lionel Messi 35 yıllık rekora ortak oldu
    12. Almanların büyük hazımsızlığı: Onay..
    13. 'Nerelisin?' 'Tahtalı köy'den..
    14. Manisa'da ambulans şoföründen..
    15. Sivas'ta korkunç olay! Kıvranarak can..
    16. CIA'dan İran'daki olaylarla ilgili ilk..
    17. Gökdeniz'den heyecanlandıran paylaşım!
    18. Elektrikle ısınmak 9 kat daha pahalı
    19. Merkel'e büyük şok! Almanlar isyan etti
    20. PTT'ye bin 750 personel alımında süreç..
    Uzman Çavuş'un üstünden çıktı... Gözaltına alındı!
    Uzman Çavuş'un üstünden çıktı... Gözaltına alındı!
    Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!
    Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!
    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
    Semra Özal'dan şoke eden açıklama: İçki de içerdim, namaz da kılardım
    Semra Özal'dan şoke eden açıklama: İçki de içerdim, namaz da kılardım
    İslam düşmanlarından çirkin saldırı!
    İslam düşmanlarından çirkin saldırı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Yunan askerler NATO'ya isyan etti: Reddediyoruz!
    Yunan askerler NATO'ya isyan etti: Reddediyoruz!