Siyonistler 16 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail işgal güçleri Pazartesi sabaha karşı Kudüs'te ve Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında çocukların da bulunduğu kaydedildi.

İsrail askerleri zırhlı araçlarla girdiği Filistinlilerin mahallelerinde göz yaşartıcı ve ses bombaları kullandı. İsrail askerleri 16 Filistinliyi tutuklamadan önce on kadar eve saldırı düzenledi, yollara barikatlar kurarak Filistinlileri sorguladı, kimlik kontrolleri yaptı, evlerde ve arabalarda arama yaptı.

İŞGALCİ İSRAİL'DEN DERNEKLERE YASAK

İtalya, Fransa ve Güney Afrika'da İsrail'in Filistinlilere uyguladığı baskıyı sona erdirmek ve İsrail'i BM kararlarına uymaya zorlayan dernek olarak bilinen, (İsrail'i) boykot, tecrit etme, yaptırım hareketi anlamına gelen (BDS) dernek üyelerinin İsrail'e girişi yasaklandı.

İsrail'e girmesi yasaklanan dernekler arasında Filistinle dayanışma içinde bulunan İskandinav ülkeleri, "Barış için Yahudi Sesi" ismindeki Amerikan Yahudi Dernekleri de listede yer aldı. Bu kişilerin İsrail'e girmeleri durumunda gözaltına alınacakları kaydedildi.

İsrail Parlamentosu, geçen Mart ayında İsrail'i boykot eden ülkelerin vatandaşlarına vize verilmemesini öngören bir kanun çıkarmıştı.

İsrail Stratejik İlişkiler Bakanlığının İsrail'e girişini yasakladığı derneklerin isimleri: AFPS (Fransa Filistinle Dayanışma Derneği) Fransa ve İtalya BDS dernekleri. ECCP (Koordinasyon Komitesi ve Filistin Dernerkleri), FOA (El-Aksa'nın dostları), IPSC ( (İrlanda Filistin Dayanış Kampanyası) Norge (Norveç Filistin Komitesi) PGS- (İsveç Filistinle Dayanışma Derneği-Palestinagrupperna i Sverige), PSC (Flistinle Dayanışma Kampanyası) War on Want (Savaş ve İste) BDS Kampanyası, USA-AFSC (Amerikan Dostları Hizmet Komitesi), AMP (Filistin için Amerikan Müslümanları) JVP (Barış için Yahudi Sesi) NSJP (Filistin davası için Milli Öğrenciler) USCPR (ABD, Filistin Hakları Kampanyası)