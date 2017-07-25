Siyonist zulüm devam ediyor

Bu zulme kim dur diyecek? Siyonist rejim askerlerinin, Batı Şeria'nın farklı kentlerinde Hamas mensubu 23 Filistinliyi, Batı Şeria'nın güneyindeki Selfit ve Eriha kentinde Filistin Yasama Meclisi'nden iki milletvekilinin gözaltına alındığı bildirildi. Siyonist rejim iç istihbarat servisi Şin Bet tarafından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın farklı kentlerinde işgalci askerler tarafından operasyon düzenlendi. Baskınlarda Hamas üyesi 23 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

İKİ MİLLETVEKİLİ GÖZALTINA ALINDI

Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'nın güneyindeki Selfit ve Eriha kentinde Filistin Yasama Meclisi'nden iki milletvekilini gözaltına aldığı bildirildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, işgal güçleri dün sabah saatlerinde Filistinli milletvekilleri Ömer Abdurrezzak'ın Selfit kentindeki evine, Şakir Amara'nın ise Eriha'daki evine baskın yaptı. Filistin Yasama Meclisi'nden Hamas'a mensup iki milletvekilinin baskın sonucu Siyonist rejim askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedildi. Bu gelişmeyle birlikte israil tarafından gözaltında tutulan Filistinli milletvekili sayısı 12'ye yükseldi. İşgal güçleri, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, Siyonist rejim hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

BİR FİLİSTİNLİYİ DAHA ŞEHİT ETTİLER

Siyonist rejim askerlerinin Kudüs'ün ayrım duvarının arkasında kalan Ezeriye Mahallesi'nde bir Filistinliyi şehit ettiği bildirildi. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ezeriye'de Siyonist rejim askerlerinin müdahalesine karşı koyarken göğsünden yaralanan Filistinlinin Ramallah'ta kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi Açıklamada hayatını kaybeden Filistinlinin kimliğine dair bilgi verilmedi.

ARAP BİRLİĞİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

Arap Birliği, Siyonist rejimin Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki artan ihlalleri nedeniyle olağanüstü toplanma kararı aldı. Arap Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Dün gerçekleşen yoğun telefon görüşmeleri ve Ürdün'ün talebi üzerine Arap Birliği'nin dışişleri bakanları seviyesinde olağanüstü toplanması kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

"KUDÜS KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Birliğin Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında, Siyonist rejimin yıllarca sürdürdüğü Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya karşı planlarını kınayarak, "Kudüs kırmızı çizgimizdir. Arap ve Müslümanlar ona zarar gelmesini kabul etmez. israil hükümeti ateşle oynuyor. israil, İslam ve Arap aleminde büyük bir krizin fitilini ateşliyor." diye konuştu.

KİLİSELER MESCİD-İ AKSA'YLA DAYANIŞMA İÇERİSİNDE

Kudüs Rum Ortodoks Başpiskoposu Hana Atallah, "Kudüs'teki kiliseler Mescid-i Aksa ile dayanışma içerisinde olduklarını ilan etti." dedi. Siyonist rejim polisinin Harem-i Şerif'in kapılarına kurduğu metal arama dedektörlerini protesto eden Filistinli Müslümanlara destek için Aksa'nın kapısına gelen Başpiskopos Atallah, burada AA muhabirine özel açıklamalarda bulundu. Hıristiyanıyla Müslümanıyla tüm Filistin halkının işgal ve ırkçılığa karşı tek vücut olduğunun herkes tarafından bilindiğini vurgulayan Başpiskopos Atallah, şunları kaydetti: "Mescid-i Aksa'yı hedef alanlarla, Hristiyanların vakıflarını hedef alarak buraları yasa dışı bir şekilde ele geçirip çalanlar aynı kişilerdir. Bizler Filistinli Hristiyan ve Müslümanlar olarak, israil'in hepimizi hedef alan aç gözlülüğüne karşı birliğimizi muhafaza etmeliyiz. Kudüs'teki kiliseler Mescid-i Aksa ile dayanışma içerisinde olduklarını ilan etti ve biz de Müslüman kardeşlerimize olan desteğimizi tekrar etmek için bugün buradayız. Mescidi-i Aksa'nın hedef alınması sadece Müslümanlara karşı değil, aynı zamanda Hristiyanlara karşı da yapılmış bir eylemdir. Biz özgürlüğü için mücadele eden tek bir halkız."

FİLİSTİNLİ HRİSTİYANLAR DA FANATİK YAHUDİLERİN HEDEFİNDE

Fanatik Yahudiler zaman zaman kiliselere ve Hristiyanlara ait diğer mekanlara da saldırılar düzenliyor. Bu saldırıların başını çeken grup ise Lehava (Kutsal Topraklar'da Asimilasyon Önleme Örgütü) adlı siyonist bir örgüt. Lehava'nın Genel Sekreteri Bentsi Gofstein, 2015 yılında katıldığı bir televizyon programında, "kiliselere saldırılmasını onayladığını" söylemişti.

EL-ESBAT'A GÜVENLİK KAMERALARI YERLEŞTİRİLİYOR

Siyonist rejim Mescid-i Aksa'nın Aslanlı Kapısı (El-Esbat) karşısında güvenlik kameraları yerleştirmeye başladı. Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, Siyonist rejim dün sabah Mescid-i Aksa'nın Esbat kapısının karşısındaki yüksek noktalara güvenlik kameraları yerleştirmeye başladı. Siyonist rejimde yayın yapan Kanal 2 televizyonunun haberine göre, Aksa kapılarına yerleştirilen metal arama dedektörleri nedeniyle yaşanan büyük gerginliğin ardından işgal polisi dün geceden itibaren metal arama dedektörlerini kaldırma kararı almıştı. Siyonist rejim bunun yerine Aksa'nın kapılarına el dedektörleriyle arama yapacak polis güçleri yerleştireceği öne sürülen haberde, Kudüs Emniyet Müdürü Yoram Ha-Levy ve Kudüs Belediye Başkanı Nir Berekat'ın bu adıma destek verdiği aktarılmıştı.

(Doğru Haber)