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Siyonist zulmü sürüyor… Şeyh Raid Salah’ı tutukladılar!

Sabah saatlerinde Siyonist işgal rejimine bağlı güçler çok sayıda kişiyle Şeyh Raid Salah’ın evine baskın düzenledi. Siyonist+ polisler Raid Salah’ı burada gözaltına aldı.

15 Ağustos 2017 Salı 08:57
Siyonist zulmü sürüyor… Şeyh Raid Salah’ı tutukladılar!

Siyonist işgal rejimi İsrail’in zulmü hız kesmeden sürüyor. Filistin İslami Hareket Lideri Şeyh Raid Salah, bu sabah evine baskın düzenleyen Siyonist rejim güçleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan Siyonist polis Raid Salah’ın ofisine de baskın düzenleyerek burada bulunan bilgisayar ve çok sayıda malzemeye el koydu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Raid Salah’ın eşi Siyonist güçlerinin şafak saatinde çok sayıda kişi ile evlerine baskın düzenlediğini belirtti. 

Kocasının geçmişte de bir çok kez tutuklandığını belirten Raid Salah’ın eşi Raid Salah’ın özellikle Mescid-i Aksa ile ilgili başlatmış olduğu girişimler gerekçesi ile gözaltına aldıklarını vurguladı.

İSRAİL İŞGALİNE DİRENMİŞTİ

İsrail, 1948 Filistin İslami Hareketi'ni Kasım 2015'te Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te işgal karşıtı faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle "yasa dışı terör örgütü" ilan ederek yasaklamıştı. Şeyh Salah, hareketinin yasaklanmasına karşı çıkarak birçok kez 1948 Filistin İslami Hareketi lideri olmayı sürdürdüğünü kaydetmişti.

CEZAEVİNDE KALDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILMIŞTI

Daha önce de birçok kez hapis yatan Şeyh Salah son olarak 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra 17 Ocak'ta serbest bırakılmıştı.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 08:57
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