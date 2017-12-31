Siyonist zulmü devam ediyor

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Ebu Dis beldesinde düzenlenen gösteriye müdahale etmesiyle çıkan olaylarda 7 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, İsrail işgalini protesto etmek amacıyla gösteri düzenleyen Filistinlilere İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz, gerçek ve plastik mermi ile müdahale ettiği belirtildi.

Müdahalede 7 kişinin plastik mermiyle yaralandığı, 23 kişinin de göz yaşartıcı gazdan olumsuz etkilendiği kaydedildi.