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Siyonist zulmü devam ediyor

İsrail askerlerinin, Doğu Kudüs'ün Ebu Dis beldesinde düzenlenen gösteriye müdahale etmesi sonucu çıkan olaylarda 7 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

31 Aralık 2017 Pazar 00:28
Siyonist zulmü devam ediyor

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Ebu Dis beldesinde düzenlenen gösteriye müdahale etmesiyle çıkan olaylarda 7 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, İsrail işgalini protesto etmek amacıyla gösteri düzenleyen Filistinlilere İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz, gerçek ve plastik mermi ile müdahale ettiği belirtildi.

Müdahalede 7 kişinin plastik mermiyle yaralandığı, 23 kişinin de göz yaşartıcı gazdan olumsuz etkilendiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 00:28
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  2. Doğu Kudüs
  3. Filistin
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