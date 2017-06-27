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Siyonist zulmü devam ediyor!

Yaklaşık iki milyon sivilin yaşadığı Gazze'de İsrail'in elektrik kesintileri ve abluka nedeniyle günde 20 saat elektrik bulunmuyor. Halk mumlara bağlı bir hayat yaşıyor.

27 Haziran 2017 Salı 15:36
Siyonist zulmü devam ediyor!

Yaklaşık 2 milyon insanın yaşadığı Gazze Şeridi'nde yıllardır devam eden ablukanın yanı sıra yaşanan elektrik krizi nedeniyle mumlara bağlı bir hayata mahkum edilen Filistinler, zor insani koşullar altında hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor.

Evler, kesintinin olmadığı 4 saatlik zaman diliminde bir anda çalıştırılan elektrikli aletlerin sesleriyle adeta küçük birer atölyeyi andırıyor. Filistinli Mahmud Teyyim ile ailesinin yaşadığı ev de bunlardan sadece biri.

Teyyim ailesi günde 20 saati bulan elektrik kesintilerinin uyku düzenlerini de altüst ettiğini söyledi.

Filistinli anne Meryem Teyyim (52), "Çamaşır ve ütünün yanı sıra elektrik gerektiren diğer ev işlerini yapmak için gece yarısı uyanmak zorundayım. Gecemiz gündüz oldu" dedi.

Akşam vakitlerinden sonra mumlara bağlı bir hayat yaşadıklarını anlatan Filistinli kadın, elektriğin verildiği saatlerin, aydınlatıcı lamba ve cihazları şarj etmek için yeterli olmadığını ifade etti.

Henüz ortaokul öğrencisi olan 12 yaşındaki Ferah Teyyim ise okul günlerinde mum ışığında ders çalışmak zorunda kaldığını ve bunun kendisi için çok yorucu olduğunu anlattı.

Gazze'deki elektrik santralinde geçen nisan ayında üretimin durmasının ardından İsrail, bölgenin tek enerji kaynağı haline gelmişti. İsrail, Gazze'nin 450 megavat olan elektrik ihtiyacının 120 megavatını karşılıyordu.

Filistin yönetimi, İsrail'den alınan elektrik için tahsis edilen aylık ödenekte yüzde 30'luk kesintiye gitmiş, bunun üzerine İsrail hükümeti Gazze'ye verilen elektriği kısma kararı almıştı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne sağladığı elektrik arzını 32 megavat düşürmesinin ardından elektrik krizinin daha da derinleşmesinden endişe ediliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'yi kontrolünde tutan Hamas'ın Filistin iç parçalanmasını sonlandırması ve bölgenin idaresini Filistin yönetimine devretmesi için bazı tedbirlerin uygulanacağını söylemişti.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 15:36
  1. İsrail
  2. Gazze
  3. Mahmud Abbas
  4. Hamas
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