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Siyonist zulmü devam ediyor

İsrail Cezaevleri İdaresinin açlık grevindeki Filistinli mahkumların aileleri ve avukatlarıyla görüşmelerini yasakladığı bildirildi.

Siyonist zulmü devam ediyor
Eklenme: 18 Nisan 2017, 13:58

Filistinli Esirler Kulübü Başkanı Kadura Faris AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrailli cezaevi yetkililerinin Uluslararası Kızılhaç Örgütüne "açlık grevi dolayısıyla yaşanan olağanüstü durum nedeniyle ziyaretlerin iptal edildiği" yönünde bilgi verdiğini belirtti. 

Ziyaret yasağını "açlık grevini kırmak için cezalandırıcı bir uygulama" olarak nitelendiren Faris, grevin ilk günü olan dün de greve öncülük eden mahkumların diğerlerinden ayrılarak başka hapishanelere nakledildiğini ve hücre hapsine konulduğunu hatırlattı.

Uluslararası Kızılhaç Örgütü ve İsrail Cezaevleri İdaresinden ise konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

İsrail hapishanelerindeki yaklaşık iki bin Filistinli, İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilip tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi için dün sabah açlık grevine başlamıştı.

Kaynak: AA

 

 
EtiketlerİsrailFilistinUlus
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 13:58
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