Siyonist yine kudurdu

KUDÜS - Mescid-i Aksa'ya çıkan yollarda ve Kudüs'ün farklı noktalarında gerçekleşen saldırıların ardından sokaklar bir anda savaş alanına döndü. İsrail polisi üç Filistinliyi şehit ederken, 200’den fazla kişiyi de yaraladı.

KÖPEKLERLE SALDIRDILAR

İsrail polisinin plastik mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gazın yanısıra eğitimli köpeklerle saldırısı sonucu onlarca kişi yaralandı. Filistinli gençler de polise çöp arabalarını yakarak ve taş atarak karşılık vermeye çalıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te polisin cemaate müdahale ettiği yerlerin başında Selahaddin Caddesi, Vadi el-Coz, Ras el-Amud ile Mescid-i Aksa'nın Aslanlı (Esbat) ve Meclis kapıları geliyor. Filistinli gençler de İsrail polisinin müdahalesine taşlarla karşılık vermeye çalıştı. Filistin Kızılayı onlarca yaralı olduğunu ve yaralılara müdahalenin sürdüğünü açıkladı. İsrail polis sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Selahaddin Caddesi ve Ras el-Amud'da "taş atan Filistinlilere" müdahale edildiği belirtildi. Kudüs'ün üzerinde polis helikopterleri sürekli uçmaya devam ediyor.