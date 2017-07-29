Siyonist yine azıttı

KUDÜS - Önceki gece Mescid-i Aksa’nın avlusuna girerek Kıble Mescidi’ndeki Müslüman cemaati güç kullanarak dışarı çıkarmaya çalışan ve elektrikleri kesen Siyonist İsrail polisi dün Mescid-i Aksa’ya 50 yaş altı erkeklerin girişini yasakladı, kadınların girişine ise kısıtlama getirilmedi.

İsrail, Kudüs’ün surlarla çevrili Eski Şehir bölgesinin içinde ve dışında ek polis güçleri konuşlandırırken, bu bölgenin etrafındaki bazı yolları da kapattı.

SOKAKTA CUMA NAMAZI

İsrail’in Mescid-i Aksa’ya girişine 50 yaş sınırı getirmesinin ardından binlerce Filistinli Müslüman cuma namazını Harem-i Şerif’in çevresindeki eski şehre çıkan cadde ve sokaklarda kıldı.

Mescid-i Aksa’da 10 bin KİŞİ namaz kıldı

Mescid-i Aksa Vakfı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 10 bin Filistinlinin Harem-i Şerif’te cuma namazı kıldığı ifade edildi. Mescid-i Aksa’da cuma hutbesi veren Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin de Filistinlilere sükûnet ve sabır çağrısı yaptı.

1 FİLİSTİNLİ ŞEHİT

İşgal altındaki Batı Yaka’da çeşitli belde ve bölgelerinde açık alanda kılınan cuma namazı sonrası İsrail polisi cemaate ses bombalarıyla müdahale etti. Yaşanan olaylarda yaralıların olduğu belirtildi. İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Yaka’da’da “bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu” iddiasıyla bir Filistinliyi vurarak öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığı, “İşgal altındaki Batı Şeria’nın Beytullahim kenti yakınlarında Guş Etziyon Yahudi yerleşim birimi önünde kimliği henüz belirlenmeyen bir Filistin vatandaşı şehit oldu” açıklamasında bulundu.

ŞEHİD KENAN DUALARLA DEFNEDİLDİ

Bu arada; İsrail askerlerinin, Mescid-i Aksa’ya destek gösterilerine müdahalesi sırasında yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Filistinli Muhammed Fethi Kenan’ın (21) cenazesi yüzlerce kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

Doğu Kudüs’ün Hazma beldesinde kılınan cenaze namazına çok sayıda kişi katıldı. Törenin ardından Filistinli gencin cenazesi, beldedeki kabristanda defnedildi.