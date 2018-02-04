Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fatih Altaylı'dan Adnan Oktar'a zehir zemberek sözler

Fatih Altaylı, son günlerde Diyanet’e hakaretlerde bulunan ‘Siyonist uşağı’ Adnan Oktar’a yönelik sert açıklamalarda bulundu.

04 Şubat 2018 Pazar 14:36
Fatih Altaylı'dan Adnan Oktar'a zehir zemberek sözler

Son günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı'na yönelik küstah açıklamalarda bulunan olan Adnan Oktar'a bir tepki de Fatih Altaylı'dan geldi.

Habertürk Gazetesi yazarı Fatih Altaylı bugün kaleme aldığı yazısında, Adnan Oktar'a 'hoca' denmesine sert çıktı.

Altaylı, 'Kamera kapandığı anda bambaşka bir âleme dalacakmış hissi yaratan, Playboy'un sahibi Hugh Hefner'in bile kıskanacağı bir fantezidünyasında yaşayan bu grubun başındakine “Hoca” demek, tüm hocalara hakerettir' ifadelerini kullandı.

İşte Fatih Altaylı'nın yazısının o bölümü:

‘HOCA' DEYİP DE BENİ DELİRTMEYİN 

ÇEYREK asırdır Adnan Oktar ve etrafındakilerle mücadele ettim.

Bunların aileleri yıktıklarını, ana-babalarla çocukları kopardıklarını, ailelerin servetlerini yok ettiklerini, pek çok gencin hayatını kararttıklarını yazıp durdum yıllarca.

Bunların yarattığı tedhiş ortamından korkanlar sindiler.

Bir başka bölüm ise bunun rezilliklerini din kisvesi arkasına saklamalarından etkilenip sessiz kaldılar.

Ama görüyorum ki artık ciddi bir “uyanış” var ve dört koldan tepkiler yükseliyor.

Ancak benim yine de bir itirazım var.

Bu grubu eleştirirken veya bunlarla dalga geçerken pek çok yazar, gazeteci ve televizyoncu hâlâ buna “Adnan Hoca” diyor.

Allah aşkına ne hocası ya!

Hocalık kim, bu kim?

Buna “Hoca” demek, “hocalık” gibi önemli bir mevkiye hakarettir.

“Hoca” öğretendir, doğruyu gösterendir.

İster ilim öğretsin, ister bilim.

Bunun hocalık neresinde?

Kamera kapandığı anda bambaşka bir âleme dalacakmış hissi yaratan, Playboy'un sahibi Hugh Hefner'in bile kıskanacağı bir fantezi dünyasında yaşayan bu grubun başındakine “Hoca” demek, tüm hocalara hakerettir.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 14:36
  1. Diyanet İşleri Başkanlığı
  2. Adnan Oktar
  3. Fatih Altaylı

YORUM YAZ

  • ömer ulaşömer ulaş2 sa önce
    efendim bu sapıkları haber yapıp trajını arttırmayın. bunlar eşlerini takas eden kafir guruptan başka birşey değil. bunların haber yapılacağı tek derği porno dergilerdir. yanlış yerlerde haber yapılıyor . ha bide bizimde sabrımız bir yere kadar.
  • Kadir bashoruzKadir bashoruz2 sa önce
    Fatih altayli bey beyler dayim beydir herzaman hakli yazilarini taktir ediyomtesekur ediyom kolay gelsin
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İran'dan ABD'yi zora sokacak açıklama!
  1. İran'dan ABD'yi zora sokacak açıklama!
  2. Terör örgütü YPG'nin hücresine baskın
  3. Hayatını kaybeden 20 göçmenin..
  4. 'Pas atmazsan yedek kalırsın!'
  5. "Afrin'i yapamazsınız diyenler şimdi..
  6. Teröristbaşının son hali herkesi şoke..
  7. Mahmud Esad Coşan'ın vefatının 17. yıl..
  8. Bahçeli: Herkes gider Mersin'e bunlar..
  9. Rekor kırdılar!
  10. CHP kurultayında tiner anonsu!
  11. Rus uçağının düşürüldüğü saldırıyı o..
  12. Emre Belözoğlu öyle bir bantla maça..
  13. Bayrak astırılmadı mı? TSK'dan flaş..
  14. Şoke eden görüntülerin ardından flaş..
  15. Başbakan Yıldırım Hatay'da şehit..
  16. Muhalefet sokağa çağırdı, ülke karıştı
  17. İzmir'i fırtına vurdu
  18. CHP kurultayında Onur Akın sürprizi
  19. Eski milletvekili hayatını kaybetti
  20. Güvenlik gerekçesiyle eğitime ara..
15 günlük bilanço belli oldu: Pentagon 93, TSK 0
15 günlük bilanço belli oldu: Pentagon 93, TSK 0
Kayıp 879 tır
Kayıp 879 tır
CHP Genel Başkanını seçti
CHP Genel Başkanını seçti
'Bir elle rabia bir elle bozkurt olmaz'
'Bir elle rabia bir elle bozkurt olmaz'
Metin Akpınar'dan 'Afrin' yorumu: Savaşa karşıyım ama...
Metin Akpınar'dan 'Afrin' yorumu: Savaşa karşıyım ama...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
Sözcü Gazetesinden Hz. Peygamber'e hakaret
Sözcü Gazetesinden Hz. Peygamber'e hakaret
ABD 6 askerimizi şehit etti!
ABD 6 askerimizi şehit etti!