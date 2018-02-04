Fatih Altaylı'dan Adnan Oktar'a zehir zemberek sözler

Son günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı'na yönelik küstah açıklamalarda bulunan olan Adnan Oktar'a bir tepki de Fatih Altaylı'dan geldi.

Habertürk Gazetesi yazarı Fatih Altaylı bugün kaleme aldığı yazısında, Adnan Oktar'a 'hoca' denmesine sert çıktı.

Altaylı, 'Kamera kapandığı anda bambaşka bir âleme dalacakmış hissi yaratan, Playboy'un sahibi Hugh Hefner'in bile kıskanacağı bir fantezidünyasında yaşayan bu grubun başındakine “Hoca” demek, tüm hocalara hakerettir' ifadelerini kullandı.

İşte Fatih Altaylı'nın yazısının o bölümü:

‘HOCA' DEYİP DE BENİ DELİRTMEYİN

ÇEYREK asırdır Adnan Oktar ve etrafındakilerle mücadele ettim.

Bunların aileleri yıktıklarını, ana-babalarla çocukları kopardıklarını, ailelerin servetlerini yok ettiklerini, pek çok gencin hayatını kararttıklarını yazıp durdum yıllarca.

Bunların yarattığı tedhiş ortamından korkanlar sindiler.

Bir başka bölüm ise bunun rezilliklerini din kisvesi arkasına saklamalarından etkilenip sessiz kaldılar.

Ama görüyorum ki artık ciddi bir “uyanış” var ve dört koldan tepkiler yükseliyor.

Ancak benim yine de bir itirazım var.

Bu grubu eleştirirken veya bunlarla dalga geçerken pek çok yazar, gazeteci ve televizyoncu hâlâ buna “Adnan Hoca” diyor.

Allah aşkına ne hocası ya!

Hocalık kim, bu kim?

Buna “Hoca” demek, “hocalık” gibi önemli bir mevkiye hakarettir.

“Hoca” öğretendir, doğruyu gösterendir.

İster ilim öğretsin, ister bilim.

Bunun hocalık neresinde?

Kamera kapandığı anda bambaşka bir âleme dalacakmış hissi yaratan, Playboy'un sahibi Hugh Hefner'in bile kıskanacağı bir fantezi dünyasında yaşayan bu grubun başındakine “Hoca” demek, tüm hocalara hakerettir.