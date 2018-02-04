Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Siyonist uçaklar Gazze'ye bomba yağdırdılar

İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'de Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir mevziyi bombaladı.

04 Şubat 2018 Pazar 09:26
Siyonist uçaklar Gazze'ye bomba yağdırdılar

Emniyet kaynakları, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde Kassam Tugaylarına ait askeri mevzinin bombalanması nedeniyle can kaybı ya da yaralanan olmadığını belirtti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Gazze'den İsrail'e atılan rokete karşılık savaş uçaklarının, Gazze'nin güneyinde iki askeri mevziden oluşan Hamas'a ait bir noktayı hedef aldığı" kaydedildi.

Açıklamada ordunun, Gazze'den başlatılan tüm şiddet olaylarından Hamas'ı sorumlu tuttuğu belirtildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Gazze'den İsrail topraklarına roket atıldığını iddia etmişti.

Roket saldırısını Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplardan henüz üstlenen olmadı.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 09:26
  1. Gazze
  2. İsrail ordusu
  3. Emniyet kaynakları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şişli'de hamile eşini dövdü, hastaneden böyle kaçtı
    1. Şişli'de hamile eşini dövdü,..
    2. Villa havuzunda telef olmuş hayvanlar..
    3. 'Menbiç'e de gireceğiz, Fırat'ın..
    4. Mersin'in Tarsus ilçesinde silahlı..
    5. Terörist İsrail Ordusu'ndan tehlikeli..
    6. Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu için..
    7. Yarıyıl tatili yarın sona eriyor
    8. Eskişehir'de FETÖ operasyonu
    9. Hakkari şehidi, memleketi Niğde'ye..
    10. Türkiye Pakistan'daki terör..
    11. Teslim olan teröristin fotoğrafında..
    12. Terörist aşığı Alman vekillere tokat..
    13. İstanbul'da yük gemisi karaya oturdu
    14. Mersin'de sahte deterjan operasyonu: 3..
    15. Suriye’deki savaşın kaybedeni..
    16. Menajeri duyurdu! 'Nagatomo İnter'e..
    17. AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu,..
    18. Üretici ülkelere seramik ihracatı
    19. CHP'de yine aynı şeyler olacak
    20. Tankımızın saldırıya uğradığı bölge..
    CHP Genel Başkanını seçti
    CHP Genel Başkanını seçti
    'Bir elle rabia bir elle bozkurt olmaz'
    'Bir elle rabia bir elle bozkurt olmaz'
    Bir CHP klasiği, kurultayda rezalet!
    Bir CHP klasiği, kurultayda rezalet!
    Sözcü Gazetesinden Hz. Peygamber'e hakaret
    Sözcü Gazetesinden Hz. Peygamber'e hakaret
    İdlib'de savaş uçağı düşürüldü!
    İdlib'de savaş uçağı düşürüldü!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Hedef alırız!
    Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Hedef alırız!
    TSK: Zeytin Dalı Harekatı'nda bir tank saldırıda isabet aldı
    TSK: Zeytin Dalı Harekatı'nda bir tank saldırıda isabet aldı