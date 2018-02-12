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Siyonist rejimden skandal açıklama… ‘ABD ile görüştük, tam bağımsızlık…’

Siyonist İşgal rejimi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak ederek "tam egemenlik" sağlama konusu için ABD yönetimi ile görüştüğü bildirildi.

12 Şubat 2018 Pazartesi 22:32
Siyonist rejimden skandal açıklama… ‘ABD ile görüştük, tam bağımsızlık…’

Siyonist rejim İsrail Başbakanlık Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun bugün başkanı olduğu Likud Partisi'ndeki milletvekilleri ile toplantı yaptığı belirtildi.

Netanyahu'nun Batı Şeria'nın tam egemenliği ve buradaki yasa dışı Yahudi yerleşimlerin İsrail'e ilhak edilmesi konusunu ABD yönetimi ile görüştüğünü ifade ettiği toplantının detaylarına ilişkin şunlar kaydedildi:

"(Batı Şeria'da) egemenliğin uygulanması konusunda, bu konuyu Amerikalılar ile bir süredir görüştüğümü söylüyorum. Bu konuda şu prensipleri takip ediyoruz. Birinci olarak Amerikalılar ile koordinasyon, çünkü onlar ile bağımız İsrail devleti ve yerleşimler için stratejik bir kazanım. İkinci olarak, bu özel değil bir hükümet girişimi olmalı, çünkü tarihi bir hamle."

BEYAZ SARAY'DAN GÖRÜŞMELERE YALANLAMA

Buna karşın Beyaz Saray Sözcüsü Josh Raffel'in, Washington'ın İsrail ile Batı Şeria'daki yerleşimleri ilhak etmesi konusunu görüştüğü haberlerini yalanladığı İsrail basınında yer aldı. Raffel, İsrail ve Amerika'nın "böyle bir teklifi hiç tartışmadığını" belirterek, ABD başkanının tüm dikkatini "İsrail-Filistin arasında yeni bir barış girişimine" verdiğini belirtti.

Geçen yılın sonunda, Likud Parti Merkez Komitesi, İsrail parlamentosuna Batı Şeria'nın İsrail'e ilhak edilmesi yönünde bir yasa teklifi sunmuştu. Öte yandan, söz konusu yasa teklifinin hükümetin ajandasından dün çıkarıldığı bildirilmişti.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 22:32
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • vatansevervatansever54 dk önce
    kıyamet e adım adım.
  • Fatih BayüstFatih Bayüst1 sa önce
    Siyonistler bir Yumurta pişirmek için bütün Ormanı yakar. Yani bir Terör Devleti (Kürt Devleti="Büyük Israil" onlara göre) kurmak için bütün Ortadoğuyu yakıyor. Böyle alçak bunlar işte.
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