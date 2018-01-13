Siyonist rejim Türk vatandaşlarına yönelik onur kırıcı tutum sergiliyor… İHAK’tan sert tepki

Siyonist işgal rejimi İsrail’in genelde tüm Müslümanlara özel de ise Türk vatandaşlarına yönelik zulmü sürüyor. ABD’nin Kudüs ile ilgili aldığı karar sonrası gerilen bölgede Siyonist rejimin görevlileri bölgeyi ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarına yönelik onur kırıcı tutumunu artırarak devam ettiriyorum. Son olarak iHAK Genel Sekreteri Ahmet Zeki OLAŞ’ın 11 Ocak Perşembe günü Tel Aviv’de benzer bir tutuma maruz bırakıldı. Duruma tepki gösteren İnsan Hakları ve Adalet Hareketi (İHAK) İstanbul Fatih’te bir otelde düzenlediği basın toplantısı ile duruma tepki gösterdi.

İnsan Hakları ve Adalet Hareketi yayımladığı bildiride şu ifadelere yer verdi:

“İsrail’in Türkiye vatandaşlarına yönelik onur kırıcı muamele ve ihlallerini kınıyoruz

Son dönemde Kudüs’e ziyaret amaçlı giden bir çok Türkiye vatandaşı Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nda ağır ihlallere ve onur kırıcı muameleye tabi tutulmaktadır.

Bazı vatandaşların uzun süreli sorgu ve zorunlu beklemeden sonra geçişine izin verilmekte, bir kısmı ise sınır dışı edilmektedir. Girişine izin verilen bazı Türkiye vatandaşları da içeride gözaltı ve sorgulamalara maruz bırakılmaktadır. Kamuoyuna ve medyaya da yansıdığı üzere bir çok kişi bu uygulamalara maruz kalmıştır.

Son olarak benzer bir uygulama İHAK Genel Sekreteri Ahmet Zeki Olaş’a da yapılmıştır. Genelde Türkiye vatandaşlarına özelde 11 Ocak günü geç saatlere kadar Ahmet Zeki Olaş’a yapılan muameleler ihlaller şu şekilde sıralanabilir:

Kudüs’e giderken daha İstanbul’daki havalimanında ayrımcı, aşağılayıcı muamele başlamaktadır. Kim olduklarını asla söylemeyen bir kısım sivil giyimli kişiler Kudüs’e gidecek yolcuların bazılarına yanaşarak çok özel sorular sormakta “kim oldukları ısrarla sorulduğunda” ise yanlarından uzaklaşmaktadırlar. Türkiye havalimanlarında ilk güvenlik kontrolünde check in contuarlarında ‘özel güvenlik’ onayı yapıldığı halde Türkiye vatandaşları ayrıca Tel Aviv uçuş kapılarında sadece İsrail’e özel bir güvenlik aramasından geçirilmektedir. Türkiye’deki İsrail diplomatik makamlarından vize alarak Kudüs’e giden TC vatandaşları Tel Aviv havalimanlarında zorunlu bekleme salonlarına alınmakta ve uzun süre bekletilmektedir. Türkiye vatandaşları bazen bir bazen de birden fazla sorgulamaya tabi tutulmaktadır. Hukuksuz bir şekilde ‘terör sanığı/şüphelisi’ sorgusu yapılır gibi sorgulamalara muhatap kalmaktadır. Sorgulamalarda kişisel bilgiler çalışmalarıyla ilgili detaylar sorulmaktadır. Sorgulanan bazı kişilerin şahsi telefonları istenmekte ve telefonlarını verenlerin telefonları incelenemekte e-posta adresleri ve sosyal medya hesaplarının şifresi talep edilmekte, telefonların imajı alınmaktadır. Türkiye vatandaşlarına ‘namaz kılıp kılmadıkları, Türkiye’de hangi camilere gittikleri’ gibi inanç ve ibadetlerine dair sorular sorulmaktadır. Türkiye’de yaşayan muhacir Filistinlilerin isim ve irtibatları istenmektedir. Türkiye’deki STK’ların kişilerin bunların hangileri ile irtibatlı olduğu bu dernek ve vakıflardaki kişilerin isim ve irtibatları istenmektedir. Ortadoğu bölgesinde çalışan STK’lardan hangilerinin bilindiği, bu STK’lardaki kişilerin isim ve telefon numaraları sorulmaktadır. Özellikle Türkiye’deki Filistinliler ve Ortadoğu’da çalışan STK’lar hakkında bilgi ve ihbar talebi, açık işbirliği, ajanlık teklifi şeklinde sunulmakta, bu konularda işbirliği yapılmazsa İsrail’e kabul edilmeyerek sınır dışı edilmekle tehdit edilmektedir. Uzun saatler süren bu sorgulamalar sırasında tehdit, kaba davarnış ‘Müslüman olmak ve Türkiyeli olmak’ ile ilgili hakaret ve aşağılamalar onur kırmak ve aşağılayıcı muamele bazılarına fiziki darp uygulanmaktadır. Hukuksuz bir şekilde ve keyfi bir şekilde sınır dışı kararı verilen Türkiye vatandaşlarının önlerine İbranice-İngilizce bir metin konularak sınır dışı uygulaması yapılmaktadır. Bazı kişiler bu belgeyi imzalamaya zorlanmaktadır. Sınır dışı kararında ayrıca bir ceza yargılaması yapılmış gibi çoğunlukla ’10 sene İsrail’e girme yasağı’ yer almaktadır. Bu karar itiraz yolları ise kapalıdır. Sınır dışı kararı verilen ve daha sonra farklı bir bölgeye getirilen farklı bir bölgeye getirilerek detaylı bir üst aramasına tabi tutulmaktadır. Genel Sekreterimiz Ahmet Zeki Olaş ve bazı Türkiye vatandaşları ise daha farklı ikinci bir aramaya tabi tutulmuştur. 40 dakika süren bu ikinci aramada ise tüm özel eşyaları ve giyisiler farklı bir odaya götürülmekte, İsrialli görevlilerin maske ve eldivenleriyle çalıştığı cihazdan geçirilmektedir. Giyisiler ve eşyalar bilinmeyen bir kimyasal maddeye tabi tutulmakta, sonrada bu eşyalar giyilmek kullanılarak temas edilmek zorunda kalınmaktadır. Türkiye’den ortalama her gün 13 uçuşlar Türkiye vatandaşları Kudüs’ü ziyaret etmek üzere Tel Aviv’e uçuş yapmaktadır. Sayısal olarak oldukça fazla kişi İsrail polis ve askerlerinin Türkiye vatandaşlarına yönelik bu onu kırıcı ve hukuk dışı davranışlarına maruz kalmakta bir çoğu İsrail’de hapis kalma korkusu ile yaşadıklarını dile getirememektedir. Öte yandan İsrail’den de Türkiye’ye çok sayıda uçuş gerçekleşmekte, Türkiye’ye giriş yapan İsrailliler Türkiye vatandaşlarına Tel Aviv’de yapılan insanlık dışı uygulamaların hiç birine maruz kalmayarak rahatça Türkiye’ye giriş yapabilmektedir. Bırakın ‘mütekabiliyet’ gereği hukuk dışı bir muameleyi hukuk dahilinde bile sorgulamaya tabi tutulmamaktadırlar. Hem hukukun gereği olarak hem de ‘mütekabiliyet’ ilkesi gereği Türkiye vatandaşlarına yapılan bu hukuksuzluklar asla kabul edilemez. Mavi Marmara gemisinde Türkiye vatandaşını vahşice katletmiş yüzün üzerinde Türkiye vatandaşını yaralamış ve işkence etmiş olan İsrail askerlerinin bile elini kolunu sallayarak tatil yaptığı, gezdiği Türkiye’nin vatandaşlarına yaptığı Tel Aviv Havalimanında yapılan bu muameleye Türkiye engel olmalıdır. Hal böyleyken bütün muameleler karşısında Türkiye nasıl bir uygulama ve müdahale gerçekleştirmektedir. Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki Ahmet Zeki Olaş’ın yaşadığı problemi kendilerine ulaştırdığımız andan itibaren Türkiye Kudüs Başkonsolusu, Tel Aviv Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı konu ile yakından ilgilenmiştir. Ancak Türkiye Dışişleri Bakanlığı web sitesinde İsrail’e gidecek vatandaşları bilgilendirme amaçlı yazılmış olan ‘Vatandaşlarımıza ayrıca İsrail’e geliş ve gidişlerde Ben Gurion Havalimanında İsrailli güvenlik görevlilerinin sorularına sabırla yanıt vermeleri ve havaalanındaki güvenlik kurallarına riayet etmeleri tavsiye olunmaktadır” denilmektedir. Adeta İsrail’in bir gönüllü muhbir olarak kullanmak istediği vatandaşlarımıza işbirliği yapın tavsiyesinde bulunulmaktadır. Bu mesajlar Dışişleri Bakanlığımız T.C vatandaşlarına reva görülüne bu insanlık dışı muameleleri zımnen kabul etmekte ve sabır tavsiyesinde bulunmaktadır. Bu hukuksuzluğa bu şekilde yaklaşan Dışişleri Bakanlığımızın girişimleri de haliyle sonuç vermemekte tek karar sahibi İsrail olmaktadır.

Sonuç olarak; Türkiye vatandaşlarına yapılan bu onur kırıcı muameleleri kınıyor önlenmesi için Dışişleri Bakanlığımızın etkili bir tedbir almasını talep ediyoruz.”