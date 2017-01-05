Siyonist ordusu 'akıllı saat' kullanacak

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İsrail ordusunun, sahada yaralanan askerleri için "akıllı saat" teknolojisini geliştirmekte olduğu bildirildi.

Ordu sözcüsü Ovijaa Odraei, yaptığı açıklamada, İsrail Savunma Kuvvetlerinin (IDF), çatışma meydanında yaralanan askerlerinin kurtarılmasına yardım edecek ve sağlık durumları hakkında genel bir bilgi verecek "akıllı saat" teknolojisini geliştirmeye çalıştığını belirtti.

Söz konusu saatin, sensörleri aracılığıyla "kişinin ateşini, nabzını ve kandaki oksijen düzeyini ölçme ve ilgili sağlık ekiplerine gönderme" gibi işlevlerinin olacağı bilgisi verilen açıklamada, ordunun bu teknolojiyle sahadaki yaralı askerlerine daha hızlı ve uygun tedavi sunmayı hedeflediği kaydedildi.

İsrail basınındaki haberlere göre, akıllı saat teknolojisinin orduda üç yıla kadar hizmete gireceği tahmin ediliyor.