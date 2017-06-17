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Siyonist kuruluştan 'Payitaht Abdulhamid' dizisine tepki

Middle East Media Research Institute (MEMRİ) son dönemlerde TRT’de yayınlanan Payitaht Abdulhamid dizisini mercek altına aldı.

17 Haziran 2017 Cumartesi 19:25
Siyonist kuruluştan 'Payitaht Abdulhamid' dizisine tepki

İsrail merkezli olarak yayın yapan, İslâm dünyasının pek çok ülkesinde yazılı ve görsel medyayı günlük olarak takip ederek İsrail ve Yahudi toplumuyla ilgili materyalleri yayınlayan Middle East Media Research Institute (MEMRİ) son dönemlerde TRT’de yayınlanan Payitaht Abdulhamid dizisini mercek altına aldı.

Ardı ardına Payitaht Abdulhamid dizisi ile ilgili içerik yayınlayan enstitünün yayınladığı haberlerde, dizinin İsrail’i kötülediği, İsrail’in kurucusu olan Theodor Herz ve Abdulhamid’in tahttan indirilmesini kendisine tebliğ eden heyette yer alan Immanuel Karasu hakkında olumsuz bir izlenime neden olduğu iddia ediliyor. 

"Osmanlı'yı ancak İslam'dan ayırmakla yıkabiliriz"

Dizinin bir bölümünde İmmanuel Karasu ile Theodor Herzl’in tartıştığı, kendisi bir Yahudi olan Karasu’nun Herzl’e, Osmanlı’yı ancak inancından, İslâmdan ve tarihinden ayırmakla yıkabileceklerini, İslâm ile bağını kesmedikleri sürece her Osmanlı kadınının bir Abdulhamid doğurabileceğini aktardığı görülüyor. 

Payitaht Abdulhamid dizisi 2. Abdulhamid’in yaşantısı, inanışları, siyaseti ve iktidarı döneminde Osmanlı’nın durumunu ele alıyor. Dizide Osmanlı’nın son döneminde Abdulhamid’in İngiltere, Fransa, Rusya gibi ülkelerin yıkıcı politikalarına karşı yürüttüğü zekice politikalar tarihi gerçekliğe uygun olarak aktarılırken İsrail’i kurma çabasında olan Siyonist liderlerin de faaliyetlerine ışık tutuluyor. Tarihi olayların hikayeleştirilmesi ve belirli karakterlerin tarihi kişiliklerin rolünü üstlenmesi üzerine kurulu olan senaryoda Yahudi toplum ile Siyonist fikir arasındaki fark da aslında dikkatle gözetilmiş. 

Örneğin İsrail’in kurucu babası olarak bilinen Theodor Herzl’in İslâm Düşmanı ve Osmanlı’yı yıkıcı planlarına rağmen yine dindar bir Yahudi olan babası, Abdulhamid ve Osmanlı tarafında yer alıyor. Dizide buna benzer pek çok alt senaryoda, ırkçılık temelinde bir Yahudi düşmanlığı ortaya konmadığı ve Siyonizm ile Yahudiliğin arasında fark gözetildiği alt metin mesajı olarak ustalıkla izleyiciye veriliyor. 

Ancak MEMRI, Payitaht Abdulhamid’in antisemitist içeriğe sahip olduğunu iddia ediyor.  

Theodor Herzl Kimdir?

Theodor Herzl, politik siyonizmin kurucusu, gazeteci. Tevrat'ta anlatıldığı gibi "vadedilmiş topraklar" Kudüs'te bir İsrail Devleti kurmak için çabalamıştır. Kuruluşundan çok önce öldüğü halde, 1948'de kurulan İsrail Devleti'nin babası sayılır.

Mepa News

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 19:25
  1. Payitaht Abdulhamid
  2. israil
  • Kadir bayarKadir bayar4 sa önce
    Hakikaten de Abdülhamid ı anlamak herşeyi anlamak olacak...herşeyden önce bunu hak böyle yazdı boyun eğdik.fakat tarihte herzaman aynı gündüz ile gece gibi bi hak galip gelmiştir bir de batıl.bu dönem artık hakkın galip dönemidir.bunu ne Yaradan ı kıyamete zorlayan evanjelistler,ne şeytanın yolunda deccalin tahtını 3.süleyman mabedi adı altında kurup firavun düzenini getirmeye çalışan siyonistler,ne de dünya mahallesinin sessiz abisi İngiltere ,ibrani esir daniel in kehanetleri paganlar ve niceleri... Engel olamazsınız.biz halk olarak susuyorsak zannetmeyin ki Endülüs ü ununıttuğumuzu atalarımız gurur kaynağımız osmanlıyı ertuğrul u Türklüğü ve dinimizi. Bi iznillah haydi artık açıla Ayasofya İstanbul gene başkent ola tüm Müslüman alemin sarayda toplana kanal İstanbul yapılan hak yerini bula...
  • Yusuf canYusuf can6 sa önce
    Tarih boyunca her turlu pisliğin altında siz varsiniz,komünizmin babası,staizmin babası sizden rahat durmuyirsunuz,bundan donra canınız çok yanacak,girecek delik bulamiyacaksiniz
  • Alp Alp 11 sa önce
    Zorrunuza mı gitti.Gerçekler acıtır.
  • ayazayaz11 sa önce
    Rahatsız oldularsa gerçeğe değinmiş demektir. Yoksa diken niye batsın ki...Bunların alçaklıklarına ALLAH bakara suresinde uzunca yer vermiştir.. Okadar alçatmıştırki buzağı ya tapan millet olarak bahseder.onlar bizim tarihimizi eleştireceğine bi kendi tarihlerine baksınlar. En kesin delil ve kaynakta kur'anı kerim bakara suresidir. Biz onları en üstün ırk olarak yarattık onlar ise buzağıya tapmayı tercih edenlerden oldular...
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