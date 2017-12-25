Siyonist köpekler rahat durmuyor
İsrail polisi, cuma günü gözaltına alınan ve dün serbest bırakılan 2 Türk vatandaşını sınır dışı etmek üzere yeniden gözaltına aldı.25 Aralık 2017 Pazartesi 01:47
Kudüs'te cuma namazı ardından gösterilerde Filistinlilere destek verdiği için gözaltına alınan 3 Türk vatandaşı serbest bırakılmıştı. İsrail polisi tarafından ikisi Mescid-i Aksa'nın Kattanin Kapısı'nda, biri ise El-Vad Yolu'nda yaşanan olaylar sırasında 3 Türk vatandaşı gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 3 Türk vatandaşının kefaletle dün akşam saatlerinde serbest bırakıldığı bildirilmişti.
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