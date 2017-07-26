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Siyonist İsrail'e gözdağı verdiler...

Gazze’deki İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı, Mescid-i Aksa’ya destek için askeri geçit töreni düzenledi.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 18:57
Siyonist İsrail'e gözdağı verdiler...

Yüzlerce güvenlik mensubunun katılımıyla Gazze’deki es-Seraya Meydanı’nda başlayıp, Yasama Meclisi binasının önünde son bulan törende askerler, Mescid-i Aksa’nın maketini taşıdı.

Filistin Emniyet Genel Müdürü Teyser el-Batş, törende yaptığı konuşmada, “İçişleri Bakanlığı mensuplarının tümü, bugün burada, Kudüs kentinin sakinleriyle dayanışma ve Mescid-i Aksa’ya destek için bir araya geldi.” dedi.

İşgalci İsrail’in Aksa’daki Uygulamalarına Kınama

AA’da yer alan habere göre, geçit törenini, İslam ve Arap alemini ayaklandırarak işgalci İsrail’in Kudüs’teki uygulamalarını durduran Kudüs ve sakinlerine destek çerçevesinde bir “halk hediyesi” şeklinde değerlendiren el-Batş, işgalci İsrail’in Aksa’daki uygulamalarını kınadıklarını ve kabul etmediklerini vurguladı.

“Kamera Yerleştirilmesi Tehlikeli Bir Adımdır”

Filistin Yasama Meclisi Başkanı Birinci Yardımcısı Ahmed Bahr ise Kudüs’ün İslam ve Arap aleminin “merkezi meselesi” olduğuna dikkat çekerek, İsrail hükümetinin, elektronik metal arama dedektörleri yerine girişlere kamera yerleştirmesi tehlikeli bir adımdır ve Filistin tarafından kabul edilemez.” diye konuştu. 

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 18:57
  1. Mescid-i Aksa
  2. AKSA
  3. Teyser el-Batş
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