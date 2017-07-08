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Siyonist İsrail'den Raid Salah kararı: Yasak uzatıldı

Siyonist İsrail rejimi, İslami Hareket lideri Şeyh Raid Salah'ın yurt dışına çıkış yasağını uzattı.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 06:36
Siyonist İsrail'den Raid Salah kararı: Yasak uzatıldı
Siyonist işgal rejimi İçişleri Bakanı Aryeh Deri, 1948’de işgal edilmiş Filistin topraklarındaki İslamî Hareket lideri Şeyh Raid Salah ile hareket liderlerinden Süleyman Muhacine’nin yurt dışı çıkış yasağının uzatıldığını duyurdu.
 
Deri yaptığı açıklamada, Siyonist işgal rejimindeki kanunların kendisine verdiği yetkiyle bu kararı aldığını savundu.
 
Fiem'in haberine göre Deri kararın gerekçesini anlatırken Raid Salah’ın işgal rejiminin güvenliğine zarar verebileceğini iddia ederek “Salah’ın dışarıya çıkmasında ciddi endişeler var. Bunun ulusal güvenliğe zarar vermesi muhtemeldir” ifadelerini kullandı.
 
Siyonist işgal rejimi, 1948’de işgal edilmiş Filistin topraklarındaki İslamî Hareket lideri Şeyh Salah ve diğer liderlere baskı yapıyor, onları susturmak için büyük çaba harcıyor, dışarı çıkıp Filistin davasını, Mescidi Aksa ve Kudüs’ün maruz kaldığı zulmü anlatmalarını engelliyor, onları Mescidi Aksa’dan uzaklaştırıyor, harekete bağlı hayır kuruluşlarına kilit vuruyor. 
 
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 06:36
  1. Siyonist İsrail'den Raid Salah kararı: Yasak uzatıldı
  2. Siyonist İsrail'den Raid Salah kararı
  3. İslami Hareket lideri Şeyh Raid Salah
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