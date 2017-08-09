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Siyonist İsrail yine saldırdı!

İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyine iki hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 3 Filistinli yaralandı

09 Ağustos 2017 Çarşamba 04:21
Siyonist İsrail yine saldırdı!

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırılarında 3 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Şifa Hastanesi Hasta Kabul ve Acil Servis Bölümü Sorumlusu Eymen es-Sahbani, yazılı açıklamasında, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği iki ayrı saldırıda 3 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

Sahbani, yaralılardan başına şarapnel parçası isabet eden bir Filistinlinin durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Görgü tanıkları da İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Gazze'nin kuzeyindeki bazı tarım arazilerine iki roket saldırısı düzenlediğini ve bölgedeki çevre binalarda maddi hasarın olduğunu kaydetti.

Bu arada İsrail Kanal 2 televizyonu, Gazze sınırında yer alan, İsrail'in güneyindeki Askalan kentine "sözde" bir roket düştüğünü duyurdu.

Haberde, roketin açık bir alana düştüğü ve herhangi bir can kaybı ya da yaralanmaya neden olmadığı ifade edildi.

Söz konusu roket saldırısını Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplardan üstlenen olmadı.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 04:21
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