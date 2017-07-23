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Siyonist İsrail yine saldırdı!

Kudüs'ün El-Eizariya kasabasında İsrail güçleri ile Filistinliler arasında şiddetlenen çatışmalarda 1 kişi şehid oldu, 67 kişi yaralandı.

23 Temmuz 2017 Pazar 06:11
Siyonist İsrail yine saldırdı!

Kudüs'ün El-Eizariya kasabasında İsrail güçleri ile Filistinliler arasında devam eden gerginlik akşam üstü şiddetlendi. Yaşanan çatışmalarda ilk belirlemelere göre 1 kişinin şehid olduğu, 67 kişinin yaralandığı bildirildi. Yetkililer, 24 yaşındaki Yousuf Kashour isimli Filistin vatandaşının hayatını kaybettiğini belirtti.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 06:11
  1. Siyonist İsrail yine saldırdı
  2. Filistin
  3. İsrail askerleri
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