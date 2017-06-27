Siyonist İsrail, Suriye ordusunu vurdu!

İsrail Savunma Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklamasında, "Bu hafta ikinci kez Suriye'den İsrail tarafına atılan birkaç top mermisine karşılık olarak ordu, Suriye rejimine ait iki topçu birliğinin bulunduğu mevzileri ve mühimmat dolu bir kamyonu vurdu" ifadelerine yer verildi.



Bu olayın sınır bölgesinde son iki gün içerisinde yaşanan ikinci olay olduğu belirtilen açıklamada, İsrail tarafında kayıp olmadığı ifade edildi.