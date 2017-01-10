Siyonist İsrail ordusunda “intihar” artıyor...

İsrail’de 2016 yılı içerisinde 15’i intihar vakası sonucu 41 teröristin çeşitli nedenlerle hayatını kaybettiği bildirildi. “İntihar” orduda ölüm nedenlerinin başında geliyor.

Siyonist İsrail ordusunda “intihar” artıyor...
Eklenme: 10 Ocak 2017, 09:12
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İsrail Devlet Radyosu’nun ordunun istatistiklerine dayandırdığı haberine göre, “intihar” orduda ölüm nedenlerinin başında geliyor. Orduda 2016 yılı içerisinde hayatını kaybeden 41 askerden 15’inin intihar sonucu öldüğü belirtilirken, 2014 ve 2015 yıllarında da aynı sayıda askerin intihar ettiğine dikkat çekildi. Diğer askerlerin bir kısmının Filistinlilerin saldırıları sonucu, bir kısmının tatbikatlar sırasında, bazılarının da trafik kazalarında hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Kaynak: Milli Gazete

 
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