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Siyonist İsrail: İlan ediyoruz

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ebu Rudeyne, "İsrail, bu yasayla siyasi süreci sonlandırdığını resmen ilan etti." dedi.

02 Ocak 2018 Salı 18:39
Siyonist İsrail: İlan ediyoruz

Filistin yönetimi, İsrail parlamentosunun, işgal altındaki Doğu Kudüs'ten çekilme kararı alınmasını zorlaştıran yasayı onaylamasına tepki gösterdi.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail, bu yasayla siyasi süreci sonlandırdığını resmen ilan etti. Ayrıca dikte politikasını uygulama çalışmalarına fiili olarak başladı." ifadesini kullandı.

Söz konusu adımın, Filistin halkı ile onun "siyasi ve dini kimliğine karşı savaş açmak" anlamı taşıdığını ifade eden Ebu Rudeyne, İsrail'i ABD'nin Kudüs kararından istifade çalışmaları ve bölgedeki tırmanışı devam ettirmesi konusunda uyardı.

Ebu Rudeyne, İsrail'in bölgeyi uçuruma sürükleyen tutumuyla mücadele için Arap, İslami ve uluslararası çabaların artırılması gerektiğini kaydetti.

"BARIŞ SÜRECİNİN İNFAZI"

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat ise İsrail ve ABD'nin Kudüs'e ilişkin yakın zamanda aldığı kararların, barış sürecine dair tüm fırsatları yok ettiğini belirtti.

Ureykat yazılı açıklamasında, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararı ve İsrail parlamentosu Knesset'te son dönemde kabul edilen yasalara işaret ederek, "Bu kararlar, barış fırsatları hakkında verilen idam hükmünün infazıdır. Bu hüküm, bölge hakları aleyhindeki şiddet, aşırılık ve kan dökülmesi sarmalının devam etmesi anlamına geliyor." ifadelerine yer verdi.

"ABD KARARININ PRATİĞE YANSIMASI"

FKÖ Yürütme Komitesi Üyesi Vasıl Ebu Yusuf da AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın uluslararası hukuku ihlal eden Kudüs açıklamasının uygulamada şekillenmeye başladığını ifade ederek, "Bu yasanın Knesset'te kabul edilmesi, Trump'ın Kudüs açıklamasının pratiğe yansıması niteliğinde." dedi.

Bunun Filistin halkı ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını öngören ulusal projelerine karşı açık bir savaş olduğunu söyleyen Ebu Yusuf, bu durum karşısında tutumların belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail'le yapılan tüm anlaşmaların iptal edilmesi, İsrail'in tanınmasının geri çekilmesi çağrısında bulunan Ebu Yusuf, ayrıca Filistin tarafında da birliğin sağlanması gerektiğini kaydetti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ten çekilmeyi onaylamak için en az üçte iki çoğunluk aranması şartını getiren yasa, İsrail parlamentosu Knesset'te bugün kabul edildi.

Buna göre 120 sandalyeli parlamentoda işgal altındaki Doğu Kudüs dahil kutsal şehrin herhangi bir kısmından çekilmeyi onaylamak için en az 80 oy gerekecek. Knesset'te daha önce bu yönde bir karar alabilmek için salt çoğunluk yeterliydi.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 18:39
  1. Doğu Kudüs
  2. Filistin Kurtuluş Örgütü
  3. Filistin Devlet Başkanlığı
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