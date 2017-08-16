Siyonist İsrail Filistinlilerin evlerini yıkmaya devam ediyor

Terör devleti İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait 2 ev ve 3 dükkanı “ruhsatsız olduğu” gerekçesiyle yıktı. İsrail güçleri dün sabah saatlerinde ilk olarak İseviyye Mahallesi’ndeki iki katlı bir binayı yıktı.

ÇOK SAYIDA POLİS İLE BASKIN

İsrail’e bağlı Kudüs Belediye ekipleri, Filistinli Abdullah Hamdan’a ait ve on yıl önce inşa edilen binanın yıkımı için çok sayıda polis eşliğinde mahalleye geldi. Belediyeye ait dozerler tarafından yıkım gerçekleştirilirken, evin etrafını saran İsrail polisleri de bölgeye kimseyi yaklaştırmadı.

İseviye’yi Savunma Halk Komitesi üyesi Muhammd Ebu Humus, yıkılan binada bir ev ve iki dükkan bulunduğunu belirtti.

200 KADAR EV YIKILMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

Yıkım tebligatında bulunmaksızın 200 kadar polisin mahalleye geldiğini ve binadaki evde bulunan eşyaları sokağa attığını söyleyen Humus, “Yıkılan ev 10 yıl önce inşa edilmişti. Mahalledeki 200 kadar ev de aynı şekilde yıkılma riskiyle karşı karşıya. Bu yıkımlar Doğu Kudüs’ü işgal altında tutan İsrail’in Filistinlilere yönelik uyguladığı toplu cezalandırma politikasının bir parçası. Bu yıl içerisinde mahallemizde 16 ev İsrail güçleri tarafından yıkıldı” dedi.

“YENİSİNİ YAPACAĞIM”

İsrail’e bağlı Kudüs Belediye ekipleri daha sonra Silvan Mahallesi’nde Filistinli Abdulkerim Ebu Sineyneh’e ait evi yıktı. Belediye ekiplerinin çok sayıda polis eşliğinde mahalleye geldiğini belirten Ebu Sineyneh, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıkılan evinin yerine yenisini yapmaya kararlı olduğunu söyledi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri Cebel-i Mukabber Mahallesi’nde de bir dükkanı yıktı.

“İSRAİL’İN YILDIRMA VE KENTİ YAHUDİLEŞTİRME POLİTİKASI

İsrail makamları, Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait binlerce evi “ruhsatsız” olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor. İsrail’e bağlı belediyenin kendilerine ruhsat vermekten kaçındığını ve söz konusu uygulamanın hiçbir hukuki dayanağının bulunmadığını ifade eden Filistinliler ise bunun “İsrail’in yıldırma ve kenti Yahudileştirme politikalarının parçası” olduğunu belirtiyor.

Salah: Siyasi yargılamaya tabi tutuluyorum

İşgalci İsrail polisi, 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah’ı evine düzenlediği baskınla gözaltına aldı. Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah kendisine karşı hukuki değil “siyasi bir yargılama” yürütüldüğünü ve bu bağlamda gözaltına alındığını söyledi.

Sabaha karşı evine baskın düzenlenerek gözaltına alınan Şeyh Salah mahkemeye çıkarıldı. Gözaltı süresinin perşembe gününe kadar uzatıldığı mahkemede gazetecilere kısa bir açıklama yapan Şeyh Salah, “İsrail hükümetinin Araplara yönelik uyguladığı politikalarının bir parçası olarak bana karşı da siyasi bir yargılama yürütülüyor. Gözaltına alınmam da bu bağlamda gerçekleşti” ifadelerini kullandı. İsrail polisinin engellemesi üzerine Şeyh Salah basın mensuplarına yaptığı açıklamayı yarıda kesmek zorunda kaldı.

İSRAİL, HATİB’İN KUDÜS VE AKSA’YA GİRİŞ YASAĞINI UZATTI

İsrail, Yüksek Arap Takip Komitesi bünyesindeki Özgürlükler Komisyonu Başkanı Şeyh Kemal Hatib’in Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya giriş yasağını ekim sonuna kadar uzattı. Hatib yaptığı açıklamada, “İsrail ordusundaki iç cehpe komutanı, Kudüs ve Aksa’ya girmemi engelleyen adaletsiz kararın 31 Ekim’e kadar yinelenmesini imzaladı” ifadelerini kullandı.