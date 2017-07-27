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Siyonist İsrail Filistinli mücahidi şehid etti!

Filistin Sağlık Bakanlığı, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail polisinin müdahalesi sonucu yaralanan bir Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı

27 Temmuz 2017 Perşembe 23:31
Siyonist İsrail Filistinli mücahidi şehid etti!

Filistin Sağlık Bakanlığı, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail polisinin müdahalesi sonucu yaralanan bir Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Öte yandan siyonist İsrail'in zulmüne dur demek için İnşaAllah 30 Temmuz'da Yenikapı Meydanı'nda çok sayıda STK'ların da katılmayı planladığı "Büyük Kudüs Mitingi" düzenlenecek. Mitingin saat 17:00'da başlaması planlanıyor.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 23:31
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