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Siyonist işgalciler tarım arazilerini ateşe verdi!

Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin tarım arazilerini ateşe verdiği bildirildi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 21:06
Siyonist işgalciler tarım arazilerini ateşe verdi!

Batı Şeria'daki Yahudi Yerleşim Dosyası sorumlusu Gassan Daglas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nablus'un güneyinde yaşayan Yahudi yerleşimcilerin, Borin beldesindeki tarım arazilerini ateşe verdiğini söyledi.

Daglas, alevlerin onlarca meyveli ağaca zarar verdiğini ifade etti.

Filistin Sivil Savunma Birimi'nden yapılan yazılı açıklamada, yangının söndürülmesi için ekiplerin bölgeye yönlendirildiği belirtildi.

Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik sık sık benzer ihlaller gerçekleştiriyor. Nablus çevresinde yaklaşık 40 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 21:06
  1. Batı Şeria
  2. Yahudi Yerleşim Dosyası sorumlusu Gassan Daglas
  3. Nablus
  4. Filistin Sivil Savunma Birimi
  5. Yahudi yerleşimciler
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