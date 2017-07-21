Siyonist işgalci Kudüs'ü adeta askeri kışlaya çevirdi

Filistinlilerin Mescidi Aksa'ya destek için bugünü Öfke Cuması ilan etmeleri üzerine Siyonist işgal güçleri bir taraftan Mescidi Aksa çevresinde ve Kudüs'ün Eski Belde semtinde varlığını artırırken, gece boyu Filistinli liderlerin evlerine baskın yapıp birçoğunu gözaltına aldı.

Filistin Enformasyon Merkezi muhabiri verdiği bilgide, işgal güçlerinin dün gece ve bugün (21 Temmuz Cuma) sabah erken saatlerde düzenlediği operasyonlarda çoğu Kudüslü lider ve kanaat önderi olmak üzere 18 kişiyi tutukladığını belirterek, bunlar arasında Kudüslü Esir Aileleri Komisyonu

Başkanı Emced Ebu İsab, Fetih liderlerinden Hatem Abdulkadir'in yanında Adnan ve Hani Ğays, Aid Er-Reşak, Ebu Ali İcac, Zuheyr Ez-Zeanin ve Nasır El-Hedmin gibi ileri gelen şahsiyetlerin olduğunu söyledi.

Yeni barikatlar

Müslümanların ilk kıbleleri olan Mescidi Aksa'ya destek için bugünü Öfke Cuması ilan etmeleri üzerine işgal güçleri bir yandan Kudüs halkının liderlerini tutuklarken, diğer yandan Mescidi Aksa çevresindeki asker ve polis sayısını artırdı ve yeni barikatlar kurdu.

Daha önce kurulan elektronik kapılardan daha sağlam kapılar getiren işgal güçleri bunları Mescidi Aksa'nın kapı girişlerine monte etti. Doğu Kudüs bölgesinde ise asker ve polis sayısını artırdı.

İşgal güçlerinin yaşları ellinin altında olan erkeklerin Eski Belde'ye geçişlerini engellerken, bugün (21 Temmuz Cuma) sabah geçişlerde iki genci tutukladığı belirtildi.

Kudüs askeri kışlaya dönüştü

Öfke Cuması öncesinde işgal güçlerinde yoğun bir hareketlilik göze çarparken, işgalciler özellikle Eski Belde ve Mescidi Aksa kapılarını askeri kışlaya dönüştürdü.

Görgü şahitleri, işgal güçlerinin askeri barikatlardaki asker ve polis sayısını ve devriyeleri artırdığını ifade ettiler.

Filistinlilerin Mescidi Aksa'ya gelmeleri engellendi

İşgal güçlerinin, Mescidi Aksa'da Cuma namaz kılmak için 1948'de işgal edilmiş Filistin topraklarından gelen otobüsleri durdurup Kudüs'e girişlerini engellediği belirtildi.

Yerel kaynaklar, 1948 topraklarından otobüslerle gelen Filistinlileri Kudüs yakınlarındaki Ebu Ğavş yolundaki askeri barikatta durduran işgal güçlerinin kendilerini geri çevirdiğini ve bunu güvenlik nedenlerine bağladığını ifade ettiler.

Öfke Cuması

Kudüs'teki İslamî Vakıflar Dairesi daha önce yaptığı açıklamada Kudüs'e bağlı bütün belde ve semtlerdeki camileri kapattıklarını duyurarak Filistinlilerin Cuma namazı için Mescidi Aksa'ya gelmelerini istedi.

Filistin'deki dini otoriteler, kanaat önderleri, alimler ve davetçiler de belde, köy ve şehirlerdeki Filistinlilerden bugün Cuma namazını kendi camileri yerine destek için Mescidi Aksa'da kılmalarını istediler.

Filistin Enformasyon Merkezi