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Siyonist General: 2018'de Gazze'de savaş çıkabilir

General Gadi Eizenkot, Gazze'deki durumun çok sıkıntılı olduğunu belirterek yeni bir savaş çıkmasının muhtemel olduğunu söyledi.

04 Şubat 2018 Pazar 21:43
Siyonist General: 2018'de Gazze'de savaş çıkabilir

YENİAKİT.COM.TR

Siyonist İsrail ordusunun kurmay kadrosundan General Gadi Eizenkot, Gazze'deki durumun çok sıkıntılı olduğunu belirterek yeni bir savaş çıkmasının muhtemel olduğunu söyledi. İbranice yayın yapan Kanal 14 Televizyonu'na konuşan Eizenkot, "Gazze'de durum kötü... Ve bu kötü durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor. 2018 yılında Gazze'deki yükselen insanî kriz sebebiyle savaş çıkma ihtimali oldukça yüksek!" diye konuştu.

Dünyada kilometrekare başına insan yoğunluğunun en fazla olduğu yer olan Gazze'de uygulanan ambargo sebebiyle büyük bir insanî felaket yaşanıyor.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 21:43
  1. Gazze
  2. israil

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  • nn16 dk önce
    O GÜN YAKİN DEMEKKİSİZİ GEBER AĞACI DA KURTARAMAYACAKSİNİZ ALLAHİN İZNİYLEBELANIZIARIYORSUNUZSABİRİ TÜKENDİĞİNDE GÖRECEKSİNİZALLAHİN BELASINA NASIL VURACAK TİR SİZİ
  • misafirmisafir1 sa önce
    Basit füzeleri bile engelleyemeyen israil en sonunda,burnunun dibinden atom bombası mı attıracak kendine,kendini tehdit eden iranda atom bombası varken?
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