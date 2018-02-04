Siyonist General: 2018'de Gazze'de savaş çıkabilir

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Siyonist İsrail ordusunun kurmay kadrosundan General Gadi Eizenkot, Gazze'deki durumun çok sıkıntılı olduğunu belirterek yeni bir savaş çıkmasının muhtemel olduğunu söyledi. İbranice yayın yapan Kanal 14 Televizyonu'na konuşan Eizenkot, "Gazze'de durum kötü... Ve bu kötü durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor. 2018 yılında Gazze'deki yükselen insanî kriz sebebiyle savaş çıkma ihtimali oldukça yüksek!" diye konuştu.

Dünyada kilometrekare başına insan yoğunluğunun en fazla olduğu yer olan Gazze'de uygulanan ambargo sebebiyle büyük bir insanî felaket yaşanıyor.