Siyonist gazete Şalom’dan Osmanlı’ya hakaret!

Her sene haziran ayının 3. pazar günü kutlanan Babalar Günü dolayısıyla Siyonist Şalom gazetesinin internet sitesinde yayınlanan “Mozotros Ailesi” adlı karikatürde “Harem” vurgusu gözlerden kaçmadı. Irvin Mandel tarafından çizilen karikatürde yer alan ifadeler ile İslam’a ve Osmanlı’ya gönderme yapıldı.



“BABAMIN HAREMİ VAR”

Şalom gazetesi karikatüristi Irvin Mandel, Osmanlı ile özdeşleşen harem ve İslam’ın belli şartlar dahilinde izin verdiği birden çok kadınla evliliğe atıfta bulunuyor. Karikatürde kız ve erkek çocuk tasviri yapan Mandel, erkek çocuğa “Benim babamın galiba haremi var. Bir sürü karısı ve çocukları var, kendinden de büyük çocukları var, bizden saklıyor” sözleri ile babasından şüphelenen bir çocuk profili çiziyor. Sebebini merak eden kız çocuğa erkek çocuğun cevabı ise “Babalar Günü’nde birçok kutlama mesajı geldi de ondan” ifadesi ile karikatür bitiriliyor.



HAREM, EĞİTİM MERKEZİYDİ

Osmanlı’da harem, 12-14 yaşları arasında saraya alınan kızların eğitim gördüğü bir okul niteliği taşımaktaydı. Ayrıca Osmanlı’da padişahların, haremde yetişen cariyeler ile evlendirilmesindeki amaç Osmanlı hanedanının devamlılığını sağlamak ve rakip bir hanedanın ortaya çıkışını engellemekti. Devlet yöneticileri de saray eğitimi almış cariyeler ile evlendirilmekteydi.



“EŞLERİNİZ ARASINDA ADALETLİ OLUN”

İslam’ın ilk yıllarında Peygamber Efendimiz’in gerek kan davalarını bitirmek gerekse dul kalan bir kadına iftirayı önlemek amacıyla birden çok kadın ile evlilik yaptığı bilinmektedir. Kur’an-ı Kerim’de birden çok kadın ile evlilik Nisa Sûresi’nde şu ayetler ile ifade ediliyor: “Yetim kızlar hakkında adâleti sağlamaktan korkarsanız uygun gördüğünüz diğer kadınlardan iki, üç ve dörder olmak üzere nikâh ediniz. Bunlar arasında adaleti sağlayamayacak olursanız o zaman bir kadın veyahut sahip olduğunuz bir cariye ile iktifa ediniz. Bu şekilde adaletten sapmamaya daha yakın olursunuz.” (Nisa, 4/3)



Allah (cc) tarafından birden çok kadın ile evlilik Nisa Sûresi ile belli şartlara bağlanırken, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) “Bir erkeğin nikâhında iki kadın bulunur da, aralarında adalet gözetmezse kıyamet gününde bir tarafı felçli olarak diriltilir.” (İbn-i Mâce, Nikâh, 47) hadis-i şerifi ile mümin erkekleri adaletli olmaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: Milli Gazete