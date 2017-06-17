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Siyonist Basın: Gazze’yi asi bölge ilan edecek

Siyonist işgal rejiminde yayınlanan Yisrael Hume gazetesi, Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas’ın Gazze’yi asi bölge ilan etmeyi düşündüğünü yazdı.

17 Haziran 2017 Cumartesi 01:51
Siyonist Basın: Gazze’yi asi bölge ilan edecek

Gazete, Mahmud Abbas’a yakın olan fakat ismini açıklamak istemeyen Filistinli kaynağa dayandırarak verdiği haberde, bu adımın Abbas’ın Hamas ile girdiği savaşta “kıyamet günü silahı” olduğu yazdı.

Gazeteye konuşan Filistinli yetkili, bu adımın Hamas’ın Gazze’deki idareyi Filistin Yönetimi’ne teslim etmesi için yapılacak temel baskılardan biri olacağını söyledi.

Gazete, bu adımla Gazze’deki olağanüstü duruma son verilirken, Abbas’ın bazı hareket ve örgütleri asi ve kanun dışı ilan edeceğini ifade ederek, “Hamas hareketi de doğal olarak kanun dışı ilan edilecek. Ardından harekete bağlı kuruluşların mal varlıklarına el konulacak. Hareket liderleriyle mensuplarının tutuklanmaları için de talimarlar verilecek” iddiasında bulundu.

Ramallah hükümetinin Gazze’deki memurların maaşları dâhil bölgeye verilmesi gereken parayı göndermeyeceğini belirten gazete, Filistin Yönetimi’nin Birleşmiş Milletler, Arap Birliği ve uluslararası kuruluşlardan da Gazze’ye uluslararası yardımları kesmelerini talep edeceğini ifade etti.

Gazetenin haberine göre, bununla yetinmeyecek olan Filistin Yönetimi Ramallah’daki Yüksek Mahkemeden Filistin Parlamentosu’nu hukuksuz ilan etmesini isteyecek ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını düşürecek. Ardından hükümetin düşmesini sağlayacak olan Abbas, olağanüstü dönemde çalışacak bir hükümet kuracak.

Planla ilgili konuşan Siyonist işgal rejimindeki kaynaklar ise, uluslararası konjonktür uygun olmadığı için İsrail’in şu anda böyle bir planı desteklemeyeceğini ifade ettiler. 

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 01:51
  1. hamas
  2. Gazze
  3. Filistin Yönetimi
  4. Ramallah
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 gün önce
    Mahmut Abbas, Kimin İçin Çalışıyor?
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