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Siyasi parti lideri Kosova'da öldürüldü

Kosova’nın önde gelen siyasi partilerinden GI SDP’nin lideri Oliver Ivanovic, silahla vurularak öldürüldü.

16 Ocak 2018 Salı 13:04
Siyasi parti lideri Kosova'da öldürüldü

Kosovalı Sırp politikacı Oliver Ivanovic, Salı sabahı ofisinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Kimliği henüz belirlenemeyen saldırganlar kaçarken, hastaneye kaldırılan GI SDP lideri, hayatını kaybetti. 

64 yaşındaki Ivanovic, Kosova’da Sırpların yoğunlukta olduğu kuzey bölgelerinde en önemli isimlerden biriydi. 

Kosova Meclisi’nin 17 Şubat 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan etmesinin ardından, Sırpların yoğun yaşadığı kuzey bölgelerinde bu karar şiddetli bir şekilde protesto edilmişti.

Kosova Mahkemesi, 1998-1999 savaşındaki savaş suçlarından dolayı Ivanovic’i suçlu bulmuştu. Ancak üst mahkemenin kararı bozmasının ardından, Ivanovic’in yeniden yargılanmasın hükmedilmişti.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 13:04
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