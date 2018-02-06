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Kılıçdaroğlu'nun 'yoldaş'larına bakın...Siyasi parti değil sanki örgüt yuvası!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "A takımı"nı oluşturdu. Listede yer alan ve parti yönetiminde söz sahibi olan isimler ise "lanet olsun" dedirtecek cinsten.

06 Şubat 2018 Salı 10:52
Kılıçdaroğlu'nun 'yoldaş'larına bakın...Siyasi parti değil sanki örgüt yuvası!

 YENİAKİT.COM.TR -   CHP 36. Olağan Kurultayı skandallara sahne oldu. Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce arasında yaşanan ‘mükerrer imza’ krizi ve sonrasında Muharrem İnce’nin CHP yönetimine yönelik sert eleştirileri ile akıllara kazınan kurultayda Kılıçdaroğlu yeniden Genel Başkan olarak seçildi.

Şaibeli kurultay sonrası şekillenen PM Listesinde ise skandal isimler bulunuyor. Ana muhalefet partisini yönetecek kadroda milletin değerlerine hakaret eden Seda Kadıgil, PYD’ye terör örgürü diyemeyen terör sevici Selin Sayek Böke, rezidanslar kraliçesi Gamze Akkuş İlgezdi, Mehmetçik ile omuz omuza mücadele veren ÖSO’ya "terörist" diyerek Zeytin Dalı harekatını sekteye uğratmaya çalışan Öztürk Yılmaz ve "İran ve Türkiye savaşırsa, İran’ın yanında yer alırım" diyen Eren Erdem gibi isimler yer alıyor.

KILIÇDAROĞLU’NUN YOLDAŞLARINA BAKIN!

Daha önce, "Kapıda oynayan çocuklardan rahatsız olunca kızgın yağ dökeyim mi üstlerine? Ya da uykumdan uyandıran ezan için camiyi basıp imamı mı keseyim?" tweetiyle ezana ve dini değerlerimize hakaretleriyle gündeme gelen Seda Kadıgil CHP Parti Meclisine girdi.

Seda Kadılgil attığı bir tweet’te “Hayatta hiçbir laftan tiksinmedim ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ den tiksindiğim kadar" demişti.

BÖKE DE LİSTEDE

YPG/PYD'ye terör örgütü diyemem sözleriyle büyük bir skandala imza atan İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke de 687 oyla PM listesine girdi. Terör sevici Böke, PKK'nın Suriye kanadı YPG/PYD'ye terör örgütü diyebilmek için istihbari bilginin olması gerektiğini iddia etmişti.

REZİDANSLAR KRALİÇESİ DE LİSTEDE

Geçtiğimiz aylarda yolsuzluk suçlamasıyla görevden alınan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin eşi Gamze Akkuş İlgezdi şaibeli kurultayda her listenin ilk sırasına yazıldı. İlgezdi PYD’li teröristlerin cenazelerin de de sık sık boy gösteriyor.

ÖZTÜRK YILMAZ

Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin Afrin’deki PKK varlığına son vermek adına başlattığı Zeytin Dalı harekatını sekteye uğratmak için ÖSO’ya terör örgütü diyen ve hakaretler yağdıran Öztürk Yılmaz’a sahip çıkmaya devam ediyor.

EREN ERDEM

Kılıçdaroğlu’nun A takımındaki skandal isimler bununla da sınırlı değil. Türkiye ve İran’ın savaşması durumunda İran’ın tarafından yer alacağını belirten ve FETÖ ağzıyla konuşan Eren Erdem de halen CHP’de etkin isimlerin başında geliyor.

AYKUT ERDOĞDU

CHP’nin Çanakkale’de düzenlediği sözde Adalet Kurultayında bazı partililer Çanakkale Şehitliği'nde alkol masası kurup sabaha kadar göbek attı. CHP Genel Baskan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ise şehitlikte alkol alıp göbek atan partilileri savunmak için "İçki içmek günah değil. İçki içmek benim gözümde sosyal bir aktivitedir" demişti.

CANAN KAFTANCIOĞLU

Kılıçdaroğlu, CHP’nin İstanbul İl başkanlığına getirilen Canan Kaftancıoğlu’na da sahip çıktı. Terör örgütü PKK ve DHKP-C yandaşı Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından milletin milli ve manevi değerlerine yaptığı hakaretlerle gündeme gelmişti.

SEZGİN TANRIKULU

Son kurultayla birlikte PM'ye giremese de Sezgin Tanrıkulu CHP yönetiminde söz sahibi olan isimlerden. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlığını da yapmış olan Tanrıkulu, PYD'nin terör örgütü olmadığını iddia ediyor. Her defasında terör örgütü PKK ve teröristler safında yer alan Tanrıkulu'nun PM'ye girememesi partililerin Tanrıkulu'na artık tahammülünün kalmadığı şeklinde yorumlandı.

yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 10:52
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Muharrem İnce
  3. Muharrem İnce erdoğan
  4. CHP
  5. Gamze Akkuş İlgezdi
  6. seda kadıgil
  7. canan kaftancıoğlu
  8. Eren Erdem
  9. Aykut Erdoğdu
  10. Öztürk Yılmaz

YORUM YAZ

  • Ruhi Ruhi 13 dk önce
    akit bunlara tepki göztermeniz yanlis bunlara degil de bunlara oy verene kizin bu oy veren süper zekali tayfa chpnin basina apo geçse yine Mustafa Kemalin partisi deye oy veren tipler var bu beyni kit tiplere istedigini anlat bunlar layik yobaz olmuslar
  • AhmetAhmet19 dk önce
    Seni ne ilgilendiriyor yeniakit, sanki sizin istedikleriniz kadroda olsa oy vereceksiniz
  • malismalis33 dk önce
    Allah bu ülkeyiharamzedelerin şerrinden muhafaza buyursun amin...
  • Osmanlı kadını Osmanlı kadını 34 dk önce
    Keşke bunların resimlerini tuvalet kâğıtlarına bassalar!En çok oraya yakışırlar!!!
  • MALİSMALİS36 dk önce
    ALLAHIM BUNLARIN ŞERRİNDEN BU MİLLETİ KORUSUN
  • Mustafa Mustafa 48 dk önce
    Bunlara bu halleriyle sahip çıkan chpli seçmen varsa onlarda dönüşmüş demektir,bu arada muharrem incenin kemalden hiç farkı yok al birini vur ötekini aynılar.
  • osmanlıosmanlı55 dk önce
    listedeçooook eksik var
  • Yusuf A.Yusuf A.56 dk önce
    Seriat gelmeli.
  • ErselErsel59 dk önce
    Chp - hdp arasında hiçbir fark yok. Hiç ama hiç!!!
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