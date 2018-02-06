Kılıçdaroğlu'nun 'yoldaş'larına bakın...Siyasi parti değil sanki örgüt yuvası!

YENİAKİT.COM.TR - CHP 36. Olağan Kurultayı skandallara sahne oldu. Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce arasında yaşanan ‘mükerrer imza’ krizi ve sonrasında Muharrem İnce’nin CHP yönetimine yönelik sert eleştirileri ile akıllara kazınan kurultayda Kılıçdaroğlu yeniden Genel Başkan olarak seçildi.

Şaibeli kurultay sonrası şekillenen PM Listesinde ise skandal isimler bulunuyor. Ana muhalefet partisini yönetecek kadroda milletin değerlerine hakaret eden Seda Kadıgil, PYD’ye terör örgürü diyemeyen terör sevici Selin Sayek Böke, rezidanslar kraliçesi Gamze Akkuş İlgezdi, Mehmetçik ile omuz omuza mücadele veren ÖSO’ya "terörist" diyerek Zeytin Dalı harekatını sekteye uğratmaya çalışan Öztürk Yılmaz ve "İran ve Türkiye savaşırsa, İran’ın yanında yer alırım" diyen Eren Erdem gibi isimler yer alıyor.

KILIÇDAROĞLU’NUN YOLDAŞLARINA BAKIN!

Daha önce, "Kapıda oynayan çocuklardan rahatsız olunca kızgın yağ dökeyim mi üstlerine? Ya da uykumdan uyandıran ezan için camiyi basıp imamı mı keseyim?" tweetiyle ezana ve dini değerlerimize hakaretleriyle gündeme gelen Seda Kadıgil CHP Parti Meclisine girdi.

Seda Kadılgil attığı bir tweet’te “Hayatta hiçbir laftan tiksinmedim ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ den tiksindiğim kadar" demişti.

BÖKE DE LİSTEDE

YPG/PYD'ye terör örgütü diyemem sözleriyle büyük bir skandala imza atan İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke de 687 oyla PM listesine girdi. Terör sevici Böke, PKK'nın Suriye kanadı YPG/PYD'ye terör örgütü diyebilmek için istihbari bilginin olması gerektiğini iddia etmişti.

REZİDANSLAR KRALİÇESİ DE LİSTEDE

Geçtiğimiz aylarda yolsuzluk suçlamasıyla görevden alınan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin eşi Gamze Akkuş İlgezdi şaibeli kurultayda her listenin ilk sırasına yazıldı. İlgezdi PYD’li teröristlerin cenazelerin de de sık sık boy gösteriyor.

ÖZTÜRK YILMAZ

Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin Afrin’deki PKK varlığına son vermek adına başlattığı Zeytin Dalı harekatını sekteye uğratmak için ÖSO’ya terör örgütü diyen ve hakaretler yağdıran Öztürk Yılmaz’a sahip çıkmaya devam ediyor.

EREN ERDEM

Kılıçdaroğlu’nun A takımındaki skandal isimler bununla da sınırlı değil. Türkiye ve İran’ın savaşması durumunda İran’ın tarafından yer alacağını belirten ve FETÖ ağzıyla konuşan Eren Erdem de halen CHP’de etkin isimlerin başında geliyor.

AYKUT ERDOĞDU

CHP’nin Çanakkale’de düzenlediği sözde Adalet Kurultayında bazı partililer Çanakkale Şehitliği'nde alkol masası kurup sabaha kadar göbek attı. CHP Genel Baskan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ise şehitlikte alkol alıp göbek atan partilileri savunmak için "İçki içmek günah değil. İçki içmek benim gözümde sosyal bir aktivitedir" demişti.

CANAN KAFTANCIOĞLU

Kılıçdaroğlu, CHP’nin İstanbul İl başkanlığına getirilen Canan Kaftancıoğlu’na da sahip çıktı. Terör örgütü PKK ve DHKP-C yandaşı Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından milletin milli ve manevi değerlerine yaptığı hakaretlerle gündeme gelmişti.

SEZGİN TANRIKULU

Son kurultayla birlikte PM'ye giremese de Sezgin Tanrıkulu CHP yönetiminde söz sahibi olan isimlerden. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlığını da yapmış olan Tanrıkulu, PYD'nin terör örgütü olmadığını iddia ediyor. Her defasında terör örgütü PKK ve teröristler safında yer alan Tanrıkulu'nun PM'ye girememesi partililerin Tanrıkulu'na artık tahammülünün kalmadığı şeklinde yorumlandı.

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