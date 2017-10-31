Siyasette günün özeti - 31 Ekim 2017

Siyasette günün önemli başlıklarını derledik. İşte günün öne çıkan başlıkları:

Cumhurbaşkanı'na hakaretler yağdırmıştı, CHP'li sözcüye şok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretler yağdıran CHP'li Bülent Tezcan'a Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soylu'dan CHP'li Tezcan'a çok sert cevap: Bu şeytanın dili

Bakan Soylu, CHP’li Bülent Tezcan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan sözlerine çok sert bir karşılık verdi.

Bahçeli'den İyi Parti yorumu: Sonu siyasi mezarlık

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, Meral Akşener'in İyi Partisi için 'Sonu siyasi mezarlık' dedi.

Başbakan'dan CHP'li sözcüye tokat gibi cevap

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti grup toplantısındaki konuşmasında CHP’li Bülent Tezcan'a sert cevap verdi. Başbakan, "Son zamanlarda ana muhalefet partisi CHP'de ciddiyeti giderek artan bir üslup bozulması yaşanıyor. Sözcülerini de ayarı kaçmış dil kullanmaya artan sebebi merak ediyoruz. Adam parti sözcüsü mü parti sövücüsü mü doğrusu anlayamadık. Şeddeli diktatör arıyorlarsa geçmişlerine baksınlar." dedi.

AK Partili Ünal, CHP'ye çok sert tepki gösterdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP’li Bülent Tezcan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan çirkin sözlerine çok sert cevap verdi.

İyi Parti'den flaş Bahçeli açıklaması

CHP'den istifa ederek İyi Parti'ye geçen Aytun Çıray, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelik ifadelerini sert bir dille eleştirdi.

4 parti anlaştı, komisyon kuruluyor

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Uyuşturucuyla mücadele' konusunda araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin siyasi partiler arasında mutabakata varıldı.