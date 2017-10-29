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Siyasette günün özeti - 29 Ekim 2017

Siyasette günün en önemli gelişmelerini sizler için derledik.

29 Ekim 2017 Pazar 19:09
Siyasette günün özeti - 29 Ekim 2017

Siyasette günün en önemli gelişmelerini sizler için derledik. İşte öne çıkan başlıklar:

Baykal'dan iyi haber

14 gündür komada olan Deniz Baykal, eşi Olcay Baykal'ın elini ilk kez sıkarak tepki verdi.

'FETÖ, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini pazarlıyor'

AK Parti Sözcüsü Ünal, bir televizyon programında gündemle ilgili soruları cevapladı.

Erbakan: Parti kuracağım

Ankara'da düzenlenen etkinlikte konuşan Fatih Erbakan, 2019'da yapılacak seçimler öncesi parti kuracağını söyledi.

İyİ Parti'den 'Pamukoğlu' açıklaması

Meral Akşener’in kurucu genel başkanı olduğu İyi Parti’den Osman Pamukoğlu açıklaması geldi.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 19:09
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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