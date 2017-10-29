Siyasette günün özeti - 29 Ekim 2017
Siyasette günün en önemli gelişmelerini sizler için derledik.29 Ekim 2017 Pazar 19:09
Siyasette günün en önemli gelişmelerini sizler için derledik. İşte öne çıkan başlıklar:
14 gündür komada olan Deniz Baykal, eşi Olcay Baykal'ın elini ilk kez sıkarak tepki verdi.
'FETÖ, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini pazarlıyor'
AK Parti Sözcüsü Ünal, bir televizyon programında gündemle ilgili soruları cevapladı.
Ankara'da düzenlenen etkinlikte konuşan Fatih Erbakan, 2019'da yapılacak seçimler öncesi parti kuracağını söyledi.
İyİ Parti'den 'Pamukoğlu' açıklaması
Meral Akşener’in kurucu genel başkanı olduğu İyi Parti’den Osman Pamukoğlu açıklaması geldi.