Siyasette günün özeti - 27 Ekim 2017
Siyaset gündeminde günün özetini sizler için derledik.27 Ekim 2017 Cuma 17:39
Siyaset gündeminde günün özetini sizler için derledik. İşte günün öne çıkan başlıkları:
Bakan Fatma Sayan Kaya meydan okudu: Öyle bitti sanmasınlar
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Sayan Kaya, eşi hakkında çıkan iddialara sert tepki göstererek, “Takip ediyorum. Öyle bitti gitti sanmasınlar” dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İran Dışişleri Bakanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İran Dışişleri Bakanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakan Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Gabriel ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'i aradı. Dışişleri kaynakları, görüşmenin Almanya'nın talebi üzerine gerçekleştiğini belirttiler.
Akşener'in yeni partisi hakkında kapatma başvurusu
Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği, Meral Akşener'in yeni partisinin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe ile başvuruda bulundu.