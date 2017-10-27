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Siyasette günün özeti - 27 Ekim 2017

Siyaset gündeminde günün özetini sizler için derledik.

27 Ekim 2017 Cuma 17:39
Siyasette günün özeti - 27 Ekim 2017

Siyaset gündeminde günün özetini sizler için derledik. İşte günün öne çıkan başlıkları:

Bakan Fatma Sayan Kaya meydan okudu: Öyle bitti sanmasınlar

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Sayan Kaya, eşi hakkında çıkan iddialara sert tepki göstererek, “Takip ediyorum. Öyle bitti gitti sanmasınlar” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İran Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İran Dışişleri Bakanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Gabriel ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'i aradı. Dışişleri kaynakları, görüşmenin Almanya'nın talebi üzerine gerçekleştiğini belirttiler.

Akşener'in yeni partisi hakkında kapatma başvurusu

Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği, Meral Akşener'in yeni partisinin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe ile başvuruda bulundu.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 17:39
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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