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Siyasette günün özeti - 26 Ekim 2017

Siyasette günün önemli gelişmelerinden öne çıkan başlıkları sizler için derledik.

26 Ekim 2017 Perşembe 20:40
Siyasette günün özeti - 26 Ekim 2017

Siyasette günün önemli gelişmelerinden öne çıkan başlıkları sizler için derledik.

Daha ilk günden tartışma konusu oldu… Suç duyurusunda bulunacaklar

Kayı Boyu Derneği Başkanı Kazım Duman, "Kayı boyu damgasının bu parti ile anılmasını istemiyoruz. Kayı boyu amblemin altında her görüşten insan var. Partinin kullanmasına karşıyız ve muzdaribiz. Yönetim kurulunu acil topladık. Suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu.

Kurtulmuş, Kartepe Zirvesi'nde konuştu: FETÖ'den kurtulduk deyip oturamayız

Kocaeli’deki Kartepe Zirvesi’nde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, “FETÖ'den kurtulduk deyip oturamayız” dedi.

Başbakan Yıldırım Habur'a alternatif güzergahı açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım, Somali Başbakanı ile düzenlediği basın toplantısında İbadi ile görüşmesinde Habur’a alternatif güzergahın ele alındığını söyledi.

CHP'nin yeni grup başkanvekilleri belli oldu

CHP'nin yeni grup başkanvekilleri Engin Altay ve Özgür Özel oldu.

İstifası istenen belediye başkanı Edip Uğur tarih verdi

İstifası istenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, kararını pazartesi günü 17'de açıklayacağını söyledi.

Türkiye net tavır koydu: İptal edilmeli

Barzani'nin referandumu dondurma teklifi ile ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dondurmak yetmez, Barzani referandumu iptal etmeli" dedi.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 20:40
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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