Siyasette günün özeti - 25 Ekim 2017

Yıldırım: Yanlış hesap Bağdat'tan döndü

Başbakan Binali Yıldırım 'Yanlış hesap Bağdat'tan döner' derler ve nihayet yanlış hesap Bağdat'a gitmeden dönmüş oldu" dedi.

Türkiye resti çekti… ‘İntihar olur…’

AB Bakanı Çelik," AB’nin Türkiye ile müzakereleri kesmesi ya da askıya alması bir intihar olur" dedi.

Recep Altepe bundan sonra ne yapacağını açıkladı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden ayrılan Recep Altepe, "Hazırlıksız yakalandım" dedi.

Meral Akşener, yeni parti kuruluşu dilekçesini sundu

Sabah saatlerinde 'İyi Parti'nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'nın ilgili birimine teslim eden Meral Akşener, yeni partisini Ankara'da Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde ‘Türkiye İyi Olacak’ sloganıyla kamuoyuna açıkladı.

Siyaset gündeminde günün öne çıkan başlıkları şu şekilde:

AK Parti'den kritik açıklama: 22 il başkanı daha değişecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti'de yenilenme süreci kapsamında 22 il başkanının daha değişeceğini söyledi.

Mustafa Destici'den Meral Aşener'in partisine ilk yorum

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Meral Akşener'in kurduğu partiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uyarılarımıza olumlu cevap gelmeyince...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı İbadi yapılan görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

İYİ Parti'nin genel başkanı Meral Akşener oldu

Bugün yeni parti kuruluşunu açıklayan Meral Akşener oy birliği ile parti genel başkanı seçildi.

CHP'de Şafak Pavey'in istifası kabul edildi

CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'in istifası kabul edildi.