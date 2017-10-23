Siyasette günün özeti - 23 Ekim 2017

Haftanın ilk günü, siyasette önemli gelişmeler yaşandı. İşte günü öne çıkan başlıkları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran görüntü: Ya sen insan değil misin!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vefatının 14. Yılında Aliya İzzetbegoviç'i Anma Programı"nda Batı'ya sert mesajlar verdi. Erdoğan, Türk yolcuların üzerini köpeklere aratan Avusturya’ya tepki göstererek, “Ya sen insan değil misin!” dedi.

İsmail Saymaz Aytun Çiray'ın Akşener'in partisine katıldığını doğruladı

İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aytun Çiray'ın Meral Akşener'in partisine katıldığını doğruladı.

CHP'li Çıray partisinden istifa etti

Ankara kulislerinde konuşulan iddia gerçek oldu. CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray partisinden istifa etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etti

İstifası beklenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepemerkez Yıldırım İlçesi'ne bağlı Bağlaraltı Siteler Köprüsü'nün açılış törenine katıldı. Açılış törenin ardından belediye başkanı Altepe istifasını basın mensuplarıyla paylaştı.

‘Torba tasarısı’ TBMM'den geçti

Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Gökçek Beştepe'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, Beştepe'den ayrıldı.

AK Partili Turan'dan flaş açıklama: Bizim için makamlar önemli değil

AK Partili Bülent Turan, "Halktan gelen anketler genel başkanımızın talepleri geneline baktığımızda bir talep söz konusudur. Bizim için makamlar vazgeçilmez değildir. İstifa talebimiz CHP'nin bahsettiği gibi Ceza Kanunu konusu değildir. İstifanın istenmesi cezai durumlardan dolayı değil" dedi.

Hastaneden kritik Baykal açıklaması

Prof Dr. Erkan İbiş, Deniz Baykal’ın sağlığına ilişkin açıklamada bulundu. İbiş açıklamasında, ''Durumu ciddi, bilinci kapalı, genel durumu stabil, yaşamsal bulguları iyi'' dedi. İbiş, ödemin çözülmeye devam ettiğini de belirtti.

Gökçek açıkladı: İstifa edeceğim

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek istifa edeceğini açıkladı.