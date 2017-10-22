Siyasette günün özeti - 22 Ekim 2017

Tatil günü olmasına rağmen bugün de siyasette önemli gelişmeler yaşandı. İşte günün başlıklarından öne çıkanlar:

AK Partili Yazıcı'dan 'istifa' açıklaması

AK Partili Hayati Yazıcı, AK Partili belediyelerdeki istifalara ilişkin açıklamasında ‘İstifa etmezlerse ne olur” sorusuna cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Ansızın vurabiliriz

Yahya Kemal Beyatlı Kongre Merkezi'ndeki 2023 Gençlik Şurası'nda konuşun Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nerede, nasıl bir çalkalanma var, nerede bize yönelik taciz varsa, bir gece ansızın vurabiliriz. Acaba birileri izin verir mi? Artık yok geçti o işler. Bizimle stratejik ortak olanlar bizimle beraber hukukumuza saygı duydukları sürece biz de onlara saygı duyarız. Aksi taktirde kusura bakmasınlar" dedi.

CHP’li Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili flaş açıklama

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İbiş, "Beyin fonksiyonları güne gün daha iyiye gidiyor. Beynin toparlaması süreç alır, sabırla beklemek lazım." dedi.

Destcii yeniden BBP Genel Başkanı seçildi

BBP'nin 10. Olağan Büyük Kurultayı'nda 635 delegenin teklifiyle aday gösterilen Mustafa Destici, 691 oyla yeniden genel başkan oldu.