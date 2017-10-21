Siyasette günün özeti - 21 Ekim 2017

Siyasette günün en önemli gelişmelerinden öne çıkan başlıklar şu şekilde.

AK Parti'den 'istifa' açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, istifası istenen belediye başkanlarına ilişkin açıklama yaptı.

CHP’li Baykal hakkında son dakika açıklaması

İbn-i Sina Hastanesi’nden Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada Baykal’ın durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

Erdoğan'dan Trump'a sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Medeniyet Şurası'ndaki konuşmasında ABD'ye sert eleştiriler yönelterek, “'Bizim anlayışımızda biz farklı düşünce insanlarına kapıları kapatmadık ama şu anda eğer Amerika'da Müslümanlar oradan kovulmanın hesapları içerisine mahkum edilmişse Amerika'da bir sıkıntı var demektir. Önce Trump'ın bunu masaya yatırması lazım. Ben bu ülkeye medeni demem'' dedi.

Yakınındaki isimler açıkladı: Yanlış anlaşıldı… Pazartesi istifa edecek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin, yakın çevresine pazartesi günü istifa edeceğini söylediği belirtildi.