Siyasette günün özeti - 1 Kasım 2017
Siyasette günün en önemli gelişmelerini sizler için derledik.01 Kasım 2017 Çarşamba 16:07
Siyasette günün en önemli gelişmelerini derledik. İşte öne çıkan başlıklar:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizmde dönem yükseliş dönemidir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de düzenlenen 3. Turizm Şurası'nda “Dönem turizmde artık yükseliş dönemidir" dedi.
Başbakan Yıldırım büyüme oranını açıkladı
Başbakan Binali Yıldırım İslam Ülkeleri İhracat toplantısında 2017 yılının ilk yarısında büyüme oranının yüzde 5 olduğunu söyledi.
AK Partili belediye başkan yardımcısı görevinden istifa etti
Kastamonu'nun Tosya ilçesinin Belediye Başkan Yardımcısı Fazıl Ateş, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Saadet Partisi 2019'da aday çıkaracak
SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday çıkaracaklarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Tezcan'a dava
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li Bülent Tezcan hakkında 50 bin TL'lik tazminat davası açtı.