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'Siyasete yön vermeye çalıştı'

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul’un tutuklanmasına ilişkin gerekçeli kararda, siyasete yön vermeye çalıştığı ifadesi yer aldı.

12 Şubat 2018 Pazartesi 16:09
'Siyasete yön vermeye çalıştı'

Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklanan Alparslan Kuytul’un, gizli tanık ve şikâyetçi olan kişilerden elde edilen bilgiler doğrultusunda, vakıf içerisinde kendisini eleştirilemez, sorgulanamaz bir lider haline getirdiği ve bu durumu kullanarak kendine inananlardan kişisel menfaat sağladığı ve bu yolla kişisel nüfuzunu artırmaya çalıştığı belirtildi.

GEREKÇELİ KARAR

Alparslan Kuytul’un tutuklanmasına ilişkin gerekçeli kararda, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin muasır medeniyetler ile teknoloji ve ekonomide yarışır hale gelmesi, toplumsal hoşgörü, saygı seviyesindeki toplumsal gelişmişlik düzeyinin her geçen gün artması, tesettür yasağının kaldırılması, dini hassasiyetlerinden dolayı giyim ve kuşamı, rengi, cinsiyeti, sakalı, görüşü, mezhebi ve benzeri ayrımlar nedeniyle milletin, vekillerinin kınamaya dahi maruz kalmadığı günümüzde siyasete yön vermeye çalıştığı” belirtildi.Kararda, Kuytul’un Afrin’de yürütülen harekât için “Girmesi var bir de çıkması var. Girersin ama çıkamazsın” dediği de kaydedildi.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 16:09
  1. Sulh Ceza Hâkimliği
  2. Alparslan Kuytul

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  • KOYUN OLMAKKOYUN OLMAK21 dk önce
    ESKİDEN ATATÜRKÇÜLERE KIZARDIK MÜSLÜMANLARIN SİYASİ FİKİRLERİNİ ÖZGÜRCE AÇIKLAMALARINA ENGEL OLUYORLAR HAPSE ATIYORLAR DİYE GAZETECİLERİMİZİ YAZARLARIMIZI HOCA EFENDİLERİMİZİ, TİMURTAŞ HOCAYA VE DİĞER MÜSLÜMANLARA AZ MI ETTİLER ŞİMDİDE DOĞRU YANLIŞ BİZE TERSSE İÇERİ ATIYORUZ NEREDEN NEREYE SİYASET YAPMAK HER MÜSLÜMANIN ÜSTÜNE FARZDIR ÇÜNKÜ MÜSLÜMAN KOYUN OLAMAZ AKLINI BİR KENARA KOYUP KÖLE OLAMAZ.
  • Osmanlı kadını Osmanlı kadını 31 dk önce
    Sende girersin şimdi içeri ama çıkması yok!!! İblis herif bunun fetöden hiç bir farkı yok! Seninde işin bitti!!!
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