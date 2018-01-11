“Siyasetçinin ve gazetecinin tatili olmaz”

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde kendisini takip eden basın mensuplarını ağırlayan Başbakan Binali Yıldırım, “10 Ocak resmi tatil olabilir mi?” sorusuna, “Yok, olamaz. Gazetecilere tatil diye bir şey yok. Siyasetçilerin ve gazetecilerin tatili olmaz” karşılığını verdi. Gazetecilere kestiği pastayı ikram eden Yıldırım, “Bizim hanım da şikayetçi, ‘Senin tatilin, yıllık iznin yok mu’ diye. Ama ne yapalım yok. Bizim tatilimiz yok, bizim yüzümüzden sizin de yok. Aynı kaderi paylaşıyoruz”dedi.